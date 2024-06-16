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加強取締芬太尼 紐森增派國民兵緝毒

編譯廖宜怡／綜合報導
加州州長紐森表示，為加強取締芬太尼 加州已增派一倍以上的國民兵支援緝毒。圖為紐森日前前往加州邊境視察情形。（取自X.com）
加州州長紐森表示，為加強取締芬太尼 加州已增派一倍以上的國民兵支援緝毒。圖為紐森日前前往加州邊境視察情形。（取自X.com）

為查緝非法毒品和逮捕走私毒品的毒販，加州州長紐森（Gavin Newsom）14日宣布，他已將部署在加州邊境，包括邊境沿線各入出境管理站的加州國民兵反毒特別小組（California National Guard′s Counter Drug Taskforce）規模擴大了一倍以上，從155人增加為現在的近400人。

州長辦公室發出的新聞稿表示，雇用和培訓反毒特別小組成員是打擊跨國犯罪組織和非法毒品走私的跨政府行動的一部分，這些新成員已經被部署在全州各主要地點。

紐森說：「我們的首要任務是保障全加州所有社區的安全。透過州、地方和聯邦合作取締跨國犯罪組織和他們試圖帶進本州的非法毒品，我們的反毒特別小組正在發揮影響力，追究走私者責任，並將致命毒品從我們的街道上掃除。」

加州國民兵（CalGuard）少將畢佛斯（Matthew Beevers）說：「加州國民兵反毒特別小組2022年在聖伊西德羅（San Ysidro）、奧特梅薩（Otay Mesa）、特卡特（Tecate）和加利西科（Calexico）等入出境管理站部署了30名國民兵，支援我們的聯邦合作夥伴。由於初期成效良好，我們於2023年將警力增加了一倍。現在，在紐森州長的領導和國會的大力支持下，我們的反毒特別小組已從155名成員增加到392名成員。」

具體來說，特別小組的工作重點是收集資訊以攔截非法毒品的走私，利用空中和地面的資源進行刑事調查，以及支援邊境的管理站制止非法毒品走私。

上個月，紐森宣布加州國民兵光是在今年就已緝獲580萬粒含有芬太尼的藥丸。去年，紐森將部署在邊境負責攔截毒品的國民兵人數增加了約50%。國民兵2023年的支援行動緝獲了創紀錄的6萬2224磅芬太尼，比2021年緝獲量高出1066%。

國土安全部指出，大部分的芬太尼是由美國公民在入出境管理站走私帶入的，而不是由尋求庇護的移民帶進美國的。

除了緝毒，紐森的「解決芬太尼和鴉片類藥物危機整體計畫」（Master Plan for Tackling the Fentanyl and Opioid Crisis）還包括採取積極措施支持預防藥物過量的工作、追究鴉片類藥物製藥業的責任、提高人們對鴉片類藥物危險的認知等。

毒品 加州 國民兵

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