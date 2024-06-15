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加州首季換電動車意願2成多 遠超過全美

編譯胡立宗／綜合報導
全美換用電動車的意願降低。（取自AAA Newsroom報導）
全美換用電動車的意願降低。（取自AAA Newsroom報導）

雖然全美的電動車銷量在2023年破紀錄地達到120萬輛，但美國汽車協會（AAA）的最新民調顯示，民眾對換用電動車的興趣正在降低，「不可能或非常不可能」的比率來到63%，最大原因是電動車太貴。

但在加州的電動車市場卻是一片榮景。加州新車經銷商協會（California New Car Dealers Association）統計，2024年第1季賣出的新車中，24%的10萬2507輛是電動車，而全美第1季的新車只有7.5%是電動車。

加州能源委員會（California Energy Commission）主席David Hochschild 表示，換用電動車的趨勢已不可擋，過去一年間，加州四分之一的新車主選擇了電動車，每個加州人都應該開心，因為加州空氣品質可望更好。

橙縣紀事報指出，灣區洛斯阿圖（Los Altos）的退休律師John W. Crittenden就是換用電動車的最佳範例之一，除了覺得應該降低碳足跡之外，電動車的安靜舒適也是換用的主因。2023年5月買了Mercedes EQB 300後，夫妻兩人愛到再租了一台，而且因為家中就有太陽能板，電動車幾乎不花錢。

6月初，加州的零排放汽車與卡車數量雙雙提前兩年突破期望值，快速充電樁也提前一年突破1萬具。州長辦公室表示，加州有60家零排放車製造商，電動車已然成為加州的另一個出口主力，也促成產能與職缺的增加。

回到美國汽車協會的調查，美國人不想換電動車有幾大原因，價格貴、當地氣候不適合，還有充電不方便。1100位受訪者中，60%選擇燃油車的原因就是價格，54%認為充電不便，57%認為維修費用太高。

但在加州，氣候卻是一大助力。評鑑汽車的「凱利藍皮書」（Kelley Blue Book）分析師Brian Moody指出，太冷的天氣，特別是冰點以下，電池需要更多時間才能充飽，而且里程也不如預期。但加州的氣候正適合發揮電動車的最大潛力。

同時，加州也在竭力增加充電樁的設置，除了提前完成下一階段的目標，加州能源委員會4月還增撥19億元，新設4萬具充電樁與其他基礎設施；加上加州受到空氣汙染與氣候變遷的影響屬全美最烈，美國10個臭氧汙染最高的地區有七個在加州、10個懸浮微粒最多的區域七個在加州，還有越來越頻繁的山火、熱浪、暴風，都讓加州人更積極換用電動車。

只不過，加州積極換用電動車的政策，近年來一直受到石油業者與共和黨主政的17州反對，認為加州的排放標準高出聯邦太多，還要求2035年只能銷售零排放車輛。但聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）2024年4月同意，加州可以設定更高的車輛標準。

基於加州的市場龐大，此一判決將使其他州被迫跟進。州長紐森當時指出，換用乾淨車輛的趨勢已然成形，業界必須跟上並且支持加州的標準。他說，加州已提前達成階段目標，而且不會坐視本地社區遭受空汙與氣候危機的衝擊。

加州 電動車 石油

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