加州首季換電動車意願2成多 遠超過全美

全美換用電動車的意願降低。(取自AAA Newsroom報導)

雖然全美的電動車 銷量在2023年破紀錄地達到120萬輛,但美國汽車協會(AAA)的最新民調顯示,民眾對換用電動車的興趣正在降低,「不可能或非常不可能」的比率來到63%,最大原因是電動車太貴。

但在加州 的電動車市場卻是一片榮景。加州新車經銷商協會(California New Car Dealers Association)統計,2024年第1季賣出的新車中,24%的10萬2507輛是電動車,而全美第1季的新車只有7.5%是電動車。

加州能源委員會(California Energy Commission)主席David Hochschild 表示,換用電動車的趨勢已不可擋,過去一年間,加州四分之一的新車主選擇了電動車,每個加州人都應該開心,因為加州空氣品質可望更好。

橙縣紀事報指出,灣區洛斯阿圖(Los Altos)的退休律師John W. Crittenden就是換用電動車的最佳範例之一,除了覺得應該降低碳足跡之外,電動車的安靜舒適也是換用的主因。2023年5月買了Mercedes EQB 300後,夫妻兩人愛到再租了一台,而且因為家中就有太陽能板,電動車幾乎不花錢。

6月初,加州的零排放汽車與卡車數量雙雙提前兩年突破期望值,快速充電樁也提前一年突破1萬具。州長辦公室表示,加州有60家零排放車製造商,電動車已然成為加州的另一個出口主力,也促成產能與職缺的增加。

回到美國汽車協會的調查,美國人不想換電動車有幾大原因,價格貴、當地氣候不適合,還有充電不方便。1100位受訪者中,60%選擇燃油車的原因就是價格,54%認為充電不便,57%認為維修費用太高。

但在加州,氣候卻是一大助力。評鑑汽車的「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)分析師Brian Moody指出,太冷的天氣,特別是冰點以下,電池需要更多時間才能充飽,而且里程也不如預期。但加州的氣候正適合發揮電動車的最大潛力。

同時,加州也在竭力增加充電樁的設置,除了提前完成下一階段的目標,加州能源委員會4月還增撥19億元,新設4萬具充電樁與其他基礎設施;加上加州受到空氣汙染與氣候變遷的影響屬全美最烈,美國10個臭氧汙染最高的地區有七個在加州、10個懸浮微粒最多的區域七個在加州,還有越來越頻繁的山火、熱浪、暴風,都讓加州人更積極換用電動車。

只不過,加州積極換用電動車的政策,近年來一直受到石油 業者與共和黨主政的17州反對,認為加州的排放標準高出聯邦太多,還要求2035年只能銷售零排放車輛。但聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)2024年4月同意,加州可以設定更高的車輛標準。

基於加州的市場龐大,此一判決將使其他州被迫跟進。州長紐森當時指出,換用乾淨車輛的趨勢已然成形,業界必須跟上並且支持加州的標準。他說,加州已提前達成階段目標,而且不會坐視本地社區遭受空汙與氣候危機的衝擊。