北加州麥克斯威爾市(Maxwell)西邊的平緩山巒,將來會被賽茨水庫的水淹沒。 (谷歌地圖)

計畫耗資45億元興建的賽茨水庫(Sites Reservoir),5月31日克服一大障礙,讓專案繼續前進。如果水庫能夠完成,它將成為加州 第八大水庫,給中央谷農業帶、洛杉磯 、聖他克拉拉縣、東灣部分地區提供寶貴的水資源。

聖荷西信使報報導,反對興建這座水庫的團體包括塞拉俱樂部(Sierra Club)、生物多元中心(Center for Biological Diversity)、河流之友(Friends of the River)等等。他們在去年12月向聯邦法院提訴,指出該專案的環境衝擊報告(environmental impact report)做得不夠好,應該重新做一次。

5月31日,宇洛縣(Yolo County)一名法官將那宗訴訟解除。支持賽茨水庫專案的政府高官包括拜登總統和紐森 州長,民間組織則有農場協會、工會和大約20個地方水利單位。這座水庫會設在北加州麥克斯威爾市(Maxwell)西邊近郊,在首府沙加緬度西北邊約70哩。

這座13哩長的水庫,會給中央谷農業區約50萬畝的土地和其上的居民提供灌溉水和日用水,洛杉磯、聖他克拉拉縣、東灣部分地區有2400萬人也會受益。1979年聯邦政府開放新梅倫斯湖(New Melones Lake)水庫,從那時至今,已開發或計畫開發的水庫中,最大的就是賽茨水庫。

去年7月,紐森州長簽署一項法律,目的在加速水資源、太陽能發電、風力發電和交通專案。在新法之下,依據加州環境品質法(California Environmental Quality Act)提出的訴訟,必須在270天之內做出判決。賽茨水庫專案的訴訟,只花了148天就做了判決。

專案的下一個挑戰就是最後一宗障礙,「加州水資源控制局」(State Water Resources Control Board)必須核准賽茨水庫取得「水權」(water rights)。聽證將從今年7月開始,一直延續到明年4月。賽茨水庫專案局(Sites Project Authority)執行總監布朗(Jerry Brown,非前州長)指出,水庫預定在2026年開工,在2032年完工。

加州難得經歷了連續兩年的多雨多雪,可惜許多溢流水都沒有被保留住。布朗指出,如果兩年前這座水庫已經建好,如今已經注滿了150畝呎(acre feet)的水,足夠給750萬加州人一年之用。