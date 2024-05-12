紐森喊話 產險費率調漲擬加速批准

為幫助居民保住房屋保單，加州州長紐森宣布，將提出法案加快審批保險公司調漲費率申請的速度。（電視新聞截圖）

鑑於愈來愈多加州 居民疲於尋找可負擔房屋保險 ，加州州長紐森 10日宣布，將加快審批保險公司調漲費率申請的速度。

保險業者表示，在加州索賠成本不斷攀升的情況下，特別是近來與野火和其他氣候變遷有關的成本，加快批准他們調漲費率，是他們維持生存的重要改革之一。

紐森表示，他正在起草一項「預告法案」（trailer bill），可能將目前的審批流程縮短為60日，希望這項法案能夠平息保險公司將業務撤離加州的現象，並緩解居民因保單被取消所產生的財務焦慮。

聖荷西信使報（Mercury News）表示，加州現行流程允許保險廳（Department of Insurance）在84日內審批保險公司提出的費率調漲申請，但如果消費者維權人士或其他團體要求舉行公聽會，這個時間可能拉長。

紐森10日在公布預算修正案的記者會上說：「我們必須發出正確的訊號，必須採取行動。」

儘管可能暫時讓消費者的房屋保費更貴，但支持者認為，這項改變將使居民較容易獲得保險；同時，更多選擇也可能讓居民避免冒險使用加州的最後依靠「FAIR計畫」，因為「FAIR計畫」的保費太高，而且正慢慢走向破產邊緣。

美國產物保險協會（American Property Casualty Insurance Association）副總裁利特（Denni Ritter）對紐森將加快審批的消息表示歡迎。

利特發出聲明說：「加快費率審批流程是解決加州保險危機的重要舉措。我們期待與加州政府、議會和保險廳合作，進行這項重要的改革，以及其他必要改革，以修復我們支離破碎的監管體系，提高加州屋主、駕駛人和商業的保險覆蓋率。」

紐森表示，他選擇與州議會合作制定「預告法案」，而非透過頒布行政命令來推動這一流程。

如果紐森的法案能在2024到2025會計年度預算案中通過，最快今年7月1日起就能生效。