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高中成績4.5 她卻選讀社區學院

編譯組／綜合報導
有家長認為，進入大學沒有單一「正確」道路，只有適合自己孩子與家庭財務的方式。(圖截取自電視畫面)
有家長認為，進入大學沒有單一「正確」道路，只有適合自己孩子與家庭財務的方式。(圖截取自電視畫面)

蘇菲亞高中12年級成績是4.5、總GPA為3.7，她選擇進入一所社區學院「塞拉學院、(Sierra College)就讀。

過去數十年來，大學教育成本飆漲，部分加州學生背負學生貸款，最初不了解貸款的長期影響。許多人最終負債幾十年。儘管教育部建議以十年作為還清學貸的理想期限，但實際時間接近20年。債務會導致年輕人在開始第一份工作之前，感到精神負擔與不知所措。

「舊金山紀事報」報導蘇菲亞的個人故事。她的母親表示，當女兒開始考慮上大學時，專注在可負擔得起的費用、而非能進入的學校。她們並未考慮超出預算的校園，因此，外州學校與私校皆不納入選擇。目標放在先進入社區學院就讀兩年、再轉學進加州大學或加州州立大學，可獲得兩年現金流。

全家人會公開討論收入、儲蓄、投資與未來預留經費。觀看紀錄片「Borrowed Future」、協助了解學生貸款行業的陰暗面。也一起聆聽財經播客，Ramit Sethi述說主題「I Will Teach You To Be Rich」是家人最喜歡節目。蘇菲亞熟悉複利、Roth IRA、401(K)、定存與高利率儲蓄帳戶。

蘇菲亞家庭設定年度儲蓄與投資目標，金錢不是禁忌話題，家人教導她財務資訊與責任。在高中畢業前幾年，家人一直引導她走社區學院路線，並申請加州補助經費(California State Promise Grant)，其提供符合條件學生社區學院前兩年免費學費，之後可無債務轉學到加大或州立大學。

社區學院不僅可以免費，有些人甚至認為是比直接進入大學更好的選擇。蘇菲亞就讀普萊賽縣(Placer County)的塞拉學院，班級只有20名學生、一名教授授課。她同學在加大系統校園一班有超過100名學生、一名助教授課。平日都能找到老師、社區學院輔導人員也很不錯，蘇菲亞每年會與輔導員會面、確保課程可轉移到未來就讀四年制大學。

從社區學院轉學到四年制大學、減少兩年就讀大學時間，可為學生節省6萬5000元至18萬元以上，對於剛起步年輕人來說，這是改變生活的錢。

作為一名轉學生，蘇菲亞被聖地牙哥加大、戴維斯加大、聖他芭芭拉加大、奧比斯波工藝大學(Cal Poly San Luis Obispo)錄取；候補學校為柏克萊加大與洛杉磯加大。

蘇菲亞的母親說，女兒一邊兼職工作、一邊上社區學院，住在家中。她將於秋季轉學到奧比斯波工藝大學，節省超過3萬元，最終將獲得四年制大學學位。

有人質疑蘇菲亞錯過兩年大學經驗。她的母親卻說，家人用上大學時存下的錢，到西班牙巴塞隆納、義大利那不勒斯、羅馬與佛羅倫斯旅行，與父親一起參加德州一級方程式賽車。每周都能探望祖父母，共同做園藝、煮飯、手工，創造回憶。也與朋友一起去了英國與法國。親子關係獲得改善，關係愈來愈緊密。

加州大學 貸款 儲蓄

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