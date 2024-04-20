反47號公投提案 交90萬份聯署書

舊金山市長市長布里德支持推翻47號提案。（本報資料照片）

反對2014年減輕竊盜刑責47號提案（Proposition 47）的社團「Californians for Safer Communities」已經提交超過90萬份連署書，要求將撤銷47號提案的公投 列入年底大選投票。美聯社指出，有效連署必須超過54萬6651份才能成案。

加州 公共政策研究所（PPIC）指出，舊金山 與洛杉磯兩地近年來商店的順手牽羊（shoplifting）案件持續增加，不過仍低於商場和商店的合謀劫竊（commercial burglary and robbery）的數量。雖然打砸搶或零元購的影片持續發燒，但是店家多半不願公開說明，導致加州零售協會（California Retailers Association）難以統計具體損失。

不過，基於反制商業劫竊，大型業者紛紛支持推翻47號提案。「Californians for Safer Communities」截至4月初，已經募得540萬元，其中Walmart贊助250萬元、Home Depot 100萬元、Target 50萬元。另外30多地的民選首長也表態支持，包括舊金山與聖荷西的市長。

依照連署內容，公投通過後，商店竊盜與持有芬太尼將面臨重罰。如果已有兩次竊盜紀錄，順手牽羊者第三次犯案，不論金額多少都會被求處重罪；對於多次持有毒品被逮者，也將新增法庭強制治療方案。

正因為舊金山2023年共有800多人死於芬太尼過量，面臨連任挑戰的市長布里德（London Breed）才會支持推翻47號提案。

另外，被認為輕罰罪犯的阿拉米達縣檢察長官善貞（Pamela Price）面臨罷免，洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）在連任選戰中也面臨強力挑戰。

雖然州長紐森等州級官員仍然相信47號提案，但是面對民怨越來越高，且撤銷案可能交付公投，民主黨人的壓力恐怕會越來越大。