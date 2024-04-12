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加大跳板 社區大學轉學生占1/4

編譯廖宜怡╱綜合報導
舊金山紀事報分析，加州哪些社區大學是學生轉入加大的最佳跳板。（取自臉書）
舊金山紀事報分析，加州哪些社區大學是學生轉入加大的最佳跳板。（取自臉書）

加州大學（University of California，簡稱加大）下學年招生結果公布在即，新生不僅包括高中應屆畢業生，也包括來自社區大學（Community College）的轉學生。

社區大學向來是進入加大的重要跳板，特別是對弱勢家庭學生和家中第一代大學生而言。2023到2024學年度，加大有四分之一的新生是來自加州社區大學的轉學生。對於高中畢業後無法直接進入加大的學生來說，先入讀社區大學，然後轉學到加大，是常見的選擇。根據數據，在加州社區大學系統的190萬名學生中，超過四分之三計畫轉學到四年制大學。

與加大大一招生類似，轉學生進入加大的機會取決於幾個因素，包括他們主要修讀的領域、學業成績、申請哪所加大、就讀哪所社區大學等。

為了幫助學生了解上述因素如何改變各社區大學的加大錄取率，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）使用了本學年最新數據進行了分析。

和高中應屆畢業生一樣，轉學生最難進的加大是洛杉磯加大柏克萊加大，錄取率只有30%，而戴維斯加大、聖他克魯茲加大和麥賽德加大的錄取率為70%。儘管如此，轉學生進入洛杉磯加大和柏克萊加大的比例仍然比高中應屆畢業生高出許多，高中應屆畢業生獲這兩所加大錄取的比例分別只有9%和15%。

社區大學轉學生獲加大錄取的比例高於高中生的一個可能原因是「轉學入學保證」計畫（Transfer Admission Guarantee，簡稱TAG）。這項計畫保證錄取每個社區大學符合特定要求的學生，共有六所加大參與這項計畫，但不包括洛杉磯加大、柏克萊加大和聖地牙哥加大，這說明了為何洛杉磯加大和柏克萊加大的轉學生錄取率比其他加大低。

數據顯示，入讀某些社區大學可提高學生獲洛杉磯加大和柏克萊加大錄取的機率。例如，柏克萊加大去年錄取了屋崙雷尼社區大學（Laney College）43%的申請人，遠高於總平均30%。去年洛杉磯加大轉學生錄取率最高的是洛杉磯的皮爾斯社區大學（Pierce College），為44%，超過200名申請人被錄取，比總平均高出14%。

紀事報指出，皮爾斯是一所「以轉學為導向」的社區大學，以為學生進入四年制大學做好準備而著名。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）研究員裴瑞茲（Cesar Alesi Perez）表示，社區大學在提供課程方面擁有地方自主權，包括轉入加大必須修讀的課程。因此，學生轉學的能力部分取決於社區大學是否提供轉學所需的課程。

社區大學所在地區的社經地位往往也影響其學生的轉學率。根據CalMatters的分析，社區大學若位於富裕地區或學術成績優異的高中學區，其學生轉入加大的機率比較高。

洛杉磯加大 柏克萊加大 加州大學

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