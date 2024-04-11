減輕小孩打針恐懼 可用麻醉藥膏、玩具

幼童打針時最好由家長抱在膝上。（本報資料照片）

研究指出，16%的成人不願意打流感疫苗 的原因是怕打針，而這些負面感覺多半來自童年的不好回憶。不過舊金山 加大的Stad Center for Pediatric Pain正在嘗試一個新作法，名為「Ouchless Jab Challenge」的方法，利用麻醉藥膏、安撫玩具、轉移注意來減輕兒童打針時的恐懼，長遠來說，他們長大後也應該會更願意接受疫苗等預防療法，活得更健康。

兒科中心的專科醫生Stefan Friedrichsdorf說，經常看到小孩與家長不願意繼續治療，就是因為打針太痛了。KQED News舉出的案例包括，屋崙（Oakland）居民 Remy Anthes的六個月大兒子，第一次打針就哭到不能自已；Jill Lovitt回想起女兒打針時滿臉恐懼，像是在質問她為何讓陌生人折磨她；Julia Cramer的三歲女兒，因為害怕打針，一看到藍手套就哭，連在超市看到戴手套的工作人員都哭。

但醫師Stefan Friedrichsdorf 說，讓小孩不怕打針其實沒有那麼難，依照以下幾個步驟就能改善了：

・在打針前30分鐘先塗上有麻醉效果的OTC成藥利多卡因軟膏（lidocaine cream）；

・還在吃奶的寶寶，可以給他們一些塗上糖水的安撫奶嘴，然後再打針；

・打針之前先給幼兒一些分散注意力的玩具，泰迪熊、風車、氣球都很適合；

・不要在診療檯上打針，而是讓父母抱在膝上。

不管小孩到舊金山加大醫院是要抽血、接種疫苗或是靜脈注射，Stefan Friedrichsdorf說醫生都會依照「Ouchless Jab Challenge」的作法，減輕幼童對打針的恐懼。

紐約市 西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）的安寧療護專科醫生Diane Meier也說，她從兒科轉到安寧科就是因為無法面對小孩打針時的恐懼，但是失憶症長者其實也會怕打針，因為他們不知道「陌生人」為何要拿針頭戳他，因此舊金山加大的做法，對她們也很實用。