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加州大學系統 名校入學人數高

編譯陳盈霖／綜合報導
洛杉磯加大（UCLA）2023年秋季入學人數為4萬6430人，是入學人數最多的加州大學。（洛加大官網ucla.edu）
洛杉磯加大（UCLA）2023年秋季入學人數為4萬6430人，是入學人數最多的加州大學。（洛加大官網ucla.edu）

福斯新聞（FOX News）報導，根據加州公共政策研究所，美國人口最多的加州擁有最大的高等教育系統，加大（UC）十個校區是該州主要的學術研究機構，州大（CSU）則是全美最大四年制公立高教體系，另外還有眾多的社區學院與私立大學等。

洛杉磯加大2023年秋季入學人數為4萬6430人，是入學人數最多的加州大學，根據美國新聞與世界報導（U.S. News & World）2024年最佳大學排名，該校名列全國排名第一的公立大學（與柏克萊加大並列）。

柏克萊加大秋季有4萬5699名學生入學，現任教職員中有九人獲得諾貝爾獎，校友獲得諾貝爾獎人數有35人，該校學生與校友一共贏得121枚奧運金牌。

聖地牙哥加大入學人數為4萬3381人。該校名列2023年「財富」雜誌全美最佳大學排行榜中，質量和負擔能力得到最佳的五顆星。

富樂頓州大秋季入學人數為4萬1962人。該校在華爾街日報2021-2022年「全國負擔能力」排行榜第一。在美國新聞與世界報導2021-2022年「西部最具創新性地區大學」排行榜中名列第三。

戴維斯加大2023年秋季入學人數4萬848人，根據2021年QS世界大學學科排名，該校在農業和林業與獸醫學領域排名第一。在美國新聞與世界報導2024年最佳公立大學中排名第六。

長堤州大在2023年秋季有3萬9539名學生入學，也是州大系統申請者最多的學校。該校在財富雜誌2023年美國最佳大學排名中獲得四星半（滿分五星）。根據2023年美國新聞與世界報導，長堤州大在促進社會流動性方面，在全國大學中排名第一。

柏克萊加大 諾貝爾獎 加州大學

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