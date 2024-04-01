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一分鐘看加州／灣區男性瘋肉毒 讓它變硬變長

編譯林思牧／綜合報導
長壽大師建議給陰莖打Botox 灣區正掀起風潮。（示意圖，取自unsplash）
長壽大師建議給陰莖打Botox 灣區正掀起風潮。（示意圖，取自unsplash）

在外號「長壽大師」(longevity guru)強森(Bryan Johnson)的召喚下，加州灣區男人間正掀起用肉毒桿菌的Botox毒素來增長、增硬陰莖的風潮，希望能夠在心愛的女人面前大展雄風，但專家提醒這種非正規的醫療方法可能有風險。

舊金山標準報(The San Francisco Standard)報導，過去兩年，派許醫師(Dr. Joel Pash)把真皮填充劑(dermal filler)注射進男性的陰莖裡，可以讓陰莖的圓周增加1-1.5吋，有效期約為兩年。他的診所在舊金山的Stonestown購物中心，費用最高是1萬零800元，這是特大號XL的收費。兩年中他給600位男性做了這樣的手術。

但男性客戶最想要的是陰莖變長，派許醫師指出，他並不知道有效的陰莖加長方法，他聽說過的方法大多不安全。這時長壽大師強森出現，他號稱老年人輸用年輕人的血液，可以變年輕又長壽，吸引了許多追隨者。強森1月31日在社群媒體X上宣告，他把100單位的Botox注射進陰莖，讓陰莖增長了一公分。

那則發文引發瘋傳，派許醫生當然也去看了。2月2日那天他收了一位客戶1890元，給那人注射了Botox。派許表示，他在史丹福念醫學院的時候，知道Botox可能有治療陽痿的功效，但教科書上從來沒說過它可以讓陰莖變長。不到兩個月，已經有20位客戶接受了這種手術。

醫療專家指出，不論是用真皮填充劑或是Botox給陰莖動手腳，都不是正規的醫療作業，可能會出現意外的結果。譬如新澤西州一位實習醫生給病人做真皮填充，幾位病人後來投訴說手術失敗造成嚴重的問題，那位醫生的執照因而被吊銷。2023年ProPublica出版爆料文件，曝露陰莖植入生意的黑暗面。

不過提醒歸提醒，在灣區這個超競爭、凡事講究最大功效的科技城，陰莖增大、加長、變硬是當前的流行，這跟強森大舉吹噓的幾個事項極為相關。強森看到許多男性希望增加睪丸酮素水平(testosterone levels)、睡眠分數(sleep scores)，希望減少生物年齡(biological age)，他的建議已經在灣區形成了一個「邪教般」(cult-like)的社區。

男性回春中心(Male Rejuvenation Center)的布蘭迪斯醫師(Dr. Judson Brandeis)指出，有許多看起來正常、和藹的男子到他的診所來，他們大多是工程師，他們希望讓自己的陰莖更大更長，這樣他們在異性前面會更有自信。

長壽大師建議給陰莖打Botox 灣區正掀起風潮。（示意圖，取自unsplash）
長壽大師建議給陰莖打Botox 灣區正掀起風潮。（示意圖，取自unsplash）

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