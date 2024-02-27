阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

加州州長紐森可能面臨第五次罷免。（州長臉書）

極保守共和黨員組織26日(周一)宣布，發起第五次罷免紐森 的行動，這次的主要目的是想阻止他在未來問鼎白宮。要成功罷免紐森的機率趨近於零，但州長辦公室發布書面聲明，指出民主黨團隊將嚴肅對待此事。

前面四次的罷免意圖，只有2022年那次有些聲勢，列入那年的選票上。但是當紐森嚴陣應付以後，企圖把他打落馬的人顏面掃地、大敗而歸。「拯救加州 」組織(Rescue California)26日指出，未來某日將把罷免文件(recall papers)送交紐森，他們指控紐森怠忽職守、濫用職權，以至於加州治安敗壞影響公眾安全、預算赤字彌天、縱容非法移民入境。

這次行動的領導人鄧斯摩爾(Anne Dunsmore)在書面聲明中說，有400位看不下去加州發展局勢的人，團結起來發起這項罷免行動。要把罷免案放上今年11月的選票，拯救加州組織必須在5月之前蒐集到138萬個可認證簽名，也就是上次州長選舉時投票人數的12%，這絕不是容易的事。

如果真的得到這麼多簽名，罷免案會耗用許多政府的經費，民主黨人認為這是挺川共和黨人浪費民脂民膏的蠢事。拯救加州組織似乎也知道這件事太難，但是他們希望藉次讓加州人和美國人知道紐森是怎樣的官員，希望就此讓紐森打消問鼎白宮的念頭。

以紐森目前的聲望，他的下一步必然是走向總統寶座，但是他顧念政治慣例，力挺拜登與賀錦麗連任。許多政界人士認為，如果拜登因為某種原因放棄連任意圖，民主黨最有能力的莫過於紐森。另外，民主黨內部有許多人希望拜登放棄賀錦麗，以紐森作為副總統候選人，這樣勝選的機率會大很多。

紐森的競選新聞祕書克里克(Nathan Click)指出，這些挺川共和黨人之所以針對紐森，是因為紐森正大力替拜登與賀錦麗助選，但紐森會更努力的去對抗這些想毀壞民主制度的人，他會一路與他們對抗到底。