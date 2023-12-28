審核重啟 92萬加州人失白卡

根據加州州府資訊，約有92萬8000加州人於今年6月至10月間失去加州白卡。（美聯社）

CalMatters報導，州府過去每年都會重新審核白卡 會員資格，然而2020年新冠疫情爆發後，聯邦政府宣佈疫情期間，白卡保戶均能自動享有低收入 保險，無需經過審核更新。今年審核重啟後，據加州 州府資訊，約有92萬8000加州人於今年6月至10月間失去加州白卡。

這些失去白卡的人，絕大多數因為「申請程序」失去白卡。程序問題包括申請文件缺失等。根據凱瑟家庭基金 (Kaiser Family Foundation) 健康政策研究組織，美國各州因申請程序問題無法加保者，加州是情況嚴重性第四高者。

米格爾 (Florinda Miguel) 日前帶她六歲大女兒看牙醫，進行定期檢查時，發現小女兒的白卡（Medi-Cal）失效了，感到萬分錯愕。白卡是加州政府為低收入家庭或殘疾人士所設定的醫療保險服務。

米格爾說，女兒看牙醫費用為60元。由於白卡失效，必須等到重新申請更新之後，才能再帶她看醫師。

新冠疫情過後，加州州府今年春季重新審查加州低收入保險白卡的受保資格。數千名加州白卡保戶發現失去白卡資格。許多人像米格爾的孩子一樣，雖仍合格，然而前往求醫前，對自己沒有繼續加保的狀態一無所知。

另根據凱瑟家庭基金資訊，加州持有白卡民眾必須申請更新者，47%順利取得更新，15%因申請程序問題無法繼續使用白卡，35%申請更新白卡者仍由相關單位審理中，另外2%失去白卡資格。

如白卡保險過期，仍然合格的加州居民如提出缺失申請文件，仍享有90天的保險寬限期。根據相關資訊，今年10月，加州享有白卡低收入民眾保險者，高達1510萬人。

非牟利機構「兒童伴侶」(the Children’s Partnership) 上周發表調查報告，分析家長與監護人為小孩申請白卡的經驗。根據這項報告，小孩失去白卡保險主因，包括家長未能回覆州府相關單位電話、等待白卡時間過長，另有人認為申請白卡更新指示不清。另外有些人因語言障礙沒有翻譯協助，有些白卡用戶感受歧視待遇，有些家庭缺乏保護白卡資格警覺心等。