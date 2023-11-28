私密景點／迪士尼海洋樂園 曾有意落腳長堤

瑪麗皇后號停靠的長堤港近海的位置，一度是迪士尼港的預定地。（Queen Mary網站官網）

洛杉磯KTLA5電視台報導，除安那罕（Anaheim）外，迪士尼 （Disney ）自35年前，便有將長堤（Long Beach）打造成迪士尼港（Port Disney）和迪士尼海洋主題公園（ DisneySea theme park）計畫。然受到加州環境審查規範的複雜性及其他障礙，如今迪士尼決定取消長堤迪士尼港計畫，專注於迪士尼十年計畫中的其他部分，包括在安那罕建立另一個主題樂園 等。

長堤幾乎成為加州另一個「魔法城」和地球最快樂的地方，要追溯1990年代，當時迪士尼前首席艾斯納（Michael Eisner）宣布「迪士尼十年」（Disney Decade）計畫，主要著眼於迪士尼如何在各領域中擴展版圖。

這些計畫包括迪士尼港和迪士尼海洋主題公園，類似該公司目前在東京的主題樂園。對長堤的計畫中，包括六家酒店、購物和餐飲區，和一個主題公園和迪士尼遊輪公司擁有的郵輪港口等。作家兼歷史學家克勞福德（Michael Crawford）表示，當時迪士尼豪華郵輪概念還處於初創階段。

迪士尼港計畫始於1988年，當時迪士尼向前擁有者拉瑟（Jack Wrather）手中購買迪士尼樂園酒店（Disneyland Hotel）。克勞福德說，在獲得酒店所有權的同時，他們也保留對瑪麗皇后號（Queen Mary）、「雲杉之鵝」（Spruce Goose）的長期租約，和長堤一塊土地。「因此，他們開始將此視為在長堤開發主題樂園的機會。」

儘管迪士尼為其雄心勃勃的計畫制定宏偉的願景，但事實證明，現實更具挑戰。由於迪士尼港擬議選址及對環境潛在影響，該公司必須諮詢當地、加州和聯邦官員。在加州，不被認為是公眾必需的計畫，可能會受到環境審查，確定該計畫是否影響環境。這些複雜的障礙，迫使迪士尼最終取消這項計畫。

幾十年後的現在，迪士尼公司再次考慮擴建迪士尼樂園度假區，這個被稱為「前進迪士尼樂園」（Disneyland Forward）計畫，包括更新和翻新現有的安那罕主題樂園。

根據洛杉磯時報，該計畫將現有490畝的佔地面積建立新景點、商店和餐廳，在現有主題樂園以西的兩家迪士尼酒店周圍及度假村以東的停車場場地內增加新的主題樂園設施。

根據橙縣紀事報，度假村其他部分，特別是迪士尼市中心（Downtown Disney）近期也進行翻修，但此工程不屬於前進迪士尼樂園計畫。