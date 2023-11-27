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法廊快報／警察無搜查令敲門 可以不開門

編譯組／綜合報導
警察無搜查令敲門，可以不開門，但有例外情況，必須給警察開門。（美聯社）
警察無搜查令敲門，可以不開門，但有例外情況，必須給警察開門。（美聯社）

當不速之客來敲門時，您沒有義務開門，但如果這些客人是執法人員呢？如果加州警察敲門，您是否必須依法給他們開門？以下是您應該知道的。

沙加緬度（Sacramento）警察局發言人塔普利（Cody Tapley）警官說，根據「第四修正案」（Fourth

Amendment），您有權確保家中的安全，即使是涉及警方事務時也是如此。

第四修正案保護 「人民的人身、房屋、證件和財物不受無理搜查和扣押的權利」，塔普利在給「沙加緬度蜂報」（Sacramento Bee）的一封電子郵件中說：「當警察敲門時，你不需要去開門。」莫德斯度（Modesto）警察局發言人貝爾（Sharon Bear）重申了塔普利的回答：「警察不會隨意敲門。這就引出了一個問題：他們為什麽會出現在那裏？」

貝爾說，警察不請自來的原因有很多，比如通知您鄰里問題或可能與犯罪有關，若您選擇給執法人員開門，如果他們沒有搜查令，您不必回答他們的任何問題；只有當警方對您或您的住所有逮捕令或搜查令時，您才需要開門。

根據加州的「敲門和通知規則」（knock and notice rule），如果警察持有搜查令，則必須在進門前告知居民他們的到來和目的。要遵守「敲門和通知規則」，警察必須敲門，宣布他們是執法人員，並給居民合理的時間開門。

塔普利說，在一些例外情況下，您必須給警察開門，這包括當警察有搜查令時、在緊急情況下以及如果您正在假釋或緩刑期。

加州法律規定，如果某人正在緩刑或假釋期間，警方有理由相信此人正在從事犯罪活動，則可以在沒有搜查令的情況下搜查此人或其財產。塔普利寫道：「在這種情況下，你必須開門。」「緊急情況 」（Exigent Circumstances）包括警方必須防止可能對他人造成的危險、防止犯罪證據被毀或在逃嫌犯逃竄期間。

塔普利寫道：「我們的警官在執行逮捕令時會進行『敲門和通知』，除非在緊急情況下無法這樣做。」

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