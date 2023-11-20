角逐范士丹席位 謝安達呼聲高

三位角逐聯邦參議員候選人中，以謝安達支持度最高。（Adam Schiff臉書）

水星報報導，加州民主黨 籍聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）、波特（Katie Porter）和芭芭拉李（Barbara Lee），18日在沙加緬度舉行的加州民主黨代表大會（California Democratic Convention）上，向數百名黨代表闡述自己觀點。他們將角逐已故聯邦參議員 范士丹（Dianne Feinstein）遺留的職缺，故在會上積極尋求民主黨人支持，盼贏得明年3月初選。

范士丹於9月離世後，其職缺目前由巴特勒（Laphonza Butler）暫代，但其並未尋求連任。有鑑於上述三名候選人均有大量支持基礎，預計初選將不會有人順利達到60%門檻。然預計其中兩人將會在明年11月決選上正式交鋒，當天的民主黨代表會，可說是讓人們了解黨內人士如何看待他們。

在這三人中，謝安達被認為支持度最高，籌款上領先前兩人，且擁有前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等人支持。民調顯示民眾支持度第二名為波特，接著是芭芭拉李。

贏得加州民主黨支持，可推動初選，但這並不一定代表選民的看法。2018年，加州民主黨人在大選中支持當時的加州參議員梁家訓（Kevin de León），然事實證明，得到黨的背書並沒有太大幫助，范士丹最終還是輕鬆贏得連任。

尋求黨的背書並非黨代表大會上唯一議題，民主黨也考慮更改政綱，此外，以色列與哈瑪斯戰爭，也會成為本次激辯的話題之一。

大會前一天，一群抗議者聚集於沙加緬度會議廳外呼籲加薩停火。這種抗議可能會讓芭芭拉李受益。她是2001年9月11日恐怖攻擊後，唯一投票反對阿富汗戰爭的民主黨人。

除參議員選舉外，政黨領袖也表示，他們更關注該黨需贏得國會選舉，奪回國會眾議院控制權。