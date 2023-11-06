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警緝藏大麻教堂 未犯宗教權

編譯組／綜合報導
聯邦法官判決，聖他克魯茲縣警突襲查緝聖荷西一教堂私藏大麻菸行動，未觸犯此教堂宗教保護權。（Getty Images）
聯邦法官判決，聖他克魯茲縣警突襲查緝聖荷西一教堂私藏大麻菸行動，未觸犯此教堂宗教保護權。（Getty Images）

屋崙聯邦法庭法官漢彌爾敦 (Phyllis Hamilton) 日前宣判，聖他克魯茲縣警突襲查緝聖荷西一教堂私藏大麻菸行動，並沒有觸犯此教堂「宗教保護權」。漢彌爾敦法官並且裁決，該教會的兩名牧師柏提 (Davide Berti) 與雷伊斯 (Corinna Reyes) 觸犯製造、私藏大麻菸等三項輕罪罪名。

聖他克魯茲縣警於2019年突襲搜查柏提與雷伊斯兩名教會牧師於聖他克魯茲山區內的住所，查獲90磅大麻菸草、約1200個大麻電子菸具，以及現金15萬5000元。警方表示，調查專員於兩人屋內用來烤火雞的「火雞袋」內，發現大批大麻菸草，警方同時也發現一個點鈔機，同時在屋內儲藏室內洗衣籃內、啤酒箱子裡面發現現鈔。

教會律師對聖他克魯茲縣警突擊行動提出控訴，指出縣警突擊行動觸犯憲法保障宗教自主權。然而漢彌爾敦法官駁回教會抗議。

代表教會律師的巴巴斯 (Matthews Pappas) 稱，聖他克魯茲縣警逮捕教會兩名牧師，同時於兩人在史考特斯山谷附近住所查封大麻菸草、菸具和現鈔，此乃觸犯憲法保障自由實施宗教儀式權利。

巴巴斯同時強調，縣警局突襲行動與法官的判決，忽略美國是一個保障民眾舉行宗教儀式權利的國家。他說，警方在兩人住家查獲現鈔並非銷售大麻菸所得，而是教徒的捐獻。這些捐獻部分來自「管理用於實施天主、基督教聖儀的大麻聖禮。」

漢彌爾敦法官於其判決書中稱，聖他克魯茲警方沒有阻止「聖禮集體五旬節教會」(Sacrament Collective Pentecostal Church) 在合法用量規定下，使用或製造大麻以為聖禮。她強調，該教會辯稱，由於教會不屬於民間世俗組織，因此可以免除各種有關大麻菸管理規定。

漢彌爾敦法官對柏提與雷伊斯判處非法製造大麻菸，私藏大麻菸，銷售大麻菸等輕罪罪名。有關量刑輕重，目前尚未公布。

聖荷西市府於2020年亦對柏提、雷伊斯夫婦提出控訴，指出人使用他們自稱「教會用途」的屋子非法買賣大麻菸。兩人反駁道，聖經出埃及記中記載摩西使用的香杖(fragrant cane) 事實上就是大麻油。

大麻 克魯茲 聖荷西

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