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學區或機構計算錯誤 近萬教師被收回部分退休金

編譯組╱綜合報導
數年來，負責監管加州教師退休金的州府機構，在發現學區或機構本身錯誤計算教師退休金計畫之後，已有近1萬名退休教師被收回部分退休金。(示意圖，Getty Images)
數年來，負責監管加州教師退休金的州府機構，在發現學區或機構本身錯誤計算教師退休金計畫之後，已有近1萬名退休教師被收回部分退休金。(示意圖，Getty Images)

數年來，負責監管加州教師退休金的州府機構，在發現學區或機構本身錯誤計算教師退休金計畫之後，已有近一萬名退休教師被收回部分退休金。

州長紐森9月25日簽署一項新法、擴大對退休教師的保護，並進一步保護他們無須在未來對這些錯誤承擔責任。但是，對於沒有資格獲得救濟的前教育工作人員沒有任何幫助。因為他們退休金被錯誤計算，是發生在法案截止時間2023年1月之前。

「加州退休教師協會」(California Retired Teachers' Association，簡稱CalRTA)立法倡議人士貝克(Jennifer Baker)表示，仍未知解決方案為何，非常擔憂這個議題，仍存在許多法律障礙。

有關退休教師被錯誤多付退休金的首次報導始於今年4月，「灣區新聞集團」(Bay Area News Group)當時透露，退休教師退休金計畫因錯誤計算，導致數千名教育工作者陷入債務困境，保護教師的立法努力仍不足。

貝克指出，新立法參議院法案SB 432詳述技術問題，並是建立在今年稍早通過眾議院法案AB 1667基礎上，其為首項保護退休人員免於歸還「加州教師退休系統」 (California State Teachers' Retirement System，簡稱CalSTRS) 的法律。

若是今年1月或之後發現退休金支付計算錯誤，AB 1667法案將減輕退休教師還款負擔。儘管這些退休教師未來仍將面臨退休金減少風險，但他們無須償還已收到的超額退休金收入。費用將由教師所在學區與加州教師退休系統分擔，具體取決於是哪個機構首先做出錯誤計算。

然而，新法卻無法幫助退休金計算錯誤發生在2023年之前的退休教師。自2016-2022年，加州有5萬1555名退休教師，或約占總退休教師人數5%，收到退休金方案調整通知。絕大部分人的退休金都增加，但有9623名退休教育人員福利卻被刪減。

貝克表示，經過近五年研究、協調與政治行動，AB 1667法案才被提上議程，確保法案在提交紐森之前，包括加州教師退休系統與教師等所有黨派成員參與其中。若讓法案具有追溯力，不僅需要額外成本，還需大量行政工作。

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