加州住房負擔能力創16年來新低 中價屋僅16%居民買得起

南加州2023年第二季度各縣住房負擔能力指數統計。（記者朱敏梓/製表）

根據加州 房地產經紀人協會（California Association of Realtors）發布的最新數據，加州的住房負擔能力指數（Housing Affordability）在2023年第二季度觸及16年來的最低點。

加州的住房負擔能力指數在2023年第二季度觸及16 年來的最低點。（Getty Images)

數據顯示，只有不到五分之一的人，確切地說是16%的人有能力在加州購買中等價格的現有單戶住宅。第二季度的數字較2023年第一季度的19% 有所下降。這些令人震驚的數字出現之際，利率 繼續停滯在6%以上，而且由於庫存不足，房價持續上漲。相比之下，在2012年第一季度，能夠在加州購買中價屋的購房者比例高達56%。

同樣令人驚訝的是，根據CAR數據表明，想要在加州購買83萬元的中價屋，居民最低收入需要達到20萬8000元，此外，如果有資格獲得抵押貸款，假設支付 20% 的標準首付並符合6.6%左右的利率，那麼預計每月還款額約為5200元。

加州的聯排別墅（townhouse）和康斗（condo）比一年前便宜，但2023年第二季度價格再次上漲。 CAR 發現，2023年第二季度只有25%的加州人能買得起康斗或聯排別墅，並要求年收入超過16萬元，中位價單位的月付款約為4000元。

相較之下，在美國其他地區，超過三分之一的美國人有能力購買中等價格的房屋，只需要年收入超過 10萬元，月付款額約為 2500元。

不過，CAR 數據顯示，並非加州所有地區的房子都那麼「貴」。 在該州房價最便宜的拉森縣（Lassen County），大約52%的居民有能力買中價屋，它也是加州唯一一個住房負擔能力指數高於 50%的縣。它和西斯邱縣（Siskiyou）、Plumas縣、沙斯達縣（Shasta County）、特哈瑪（Tehama）等其他四個縣躋身「加州買房最能負擔得起的縣」前五名。

相反，馬麥斯湖(Mammoth Lakes) 所在地莫諾縣（Mono county）住房負擔能力最低，只有 5%的居民買得起中價屋。 和聖塔芭芭拉（Santa Barbara） (10%)、聖路易奥比斯波（San Luis Obispo） (11%) 以及蒙特利（Monterey）和橙縣 (分別為 12%) 排在前五位。

從南加 地區來看，洛杉磯縣的住房負擔能力指數為15%。聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）是南加州負擔能力最強的縣，有30%的居民買得起中價屋。