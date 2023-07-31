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查克柏格放話Threads要拚10億用戶 分析師懷疑

編譯組／綜合報導
查克柏格著眼於10億用戶使用Threads的雄心目標，但分析師持懷疑態度。(Getty Images)
查克柏格著眼於10億用戶使用Threads的雄心目標，但分析師持懷疑態度。(Getty Images)

Meta全新社交平台「Threads」三周前推出不久後，用戶數量已超過一億，但Meta網站隨後失去動力，流失約70%每日活躍用戶，發展並不順利。

儘管如此，Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)並未被嚇退，他於26日財報電話會議上告訴華爾街分析師，新Meta應用程式「有一個良好開端」(off to a great start)。還有許多工作要做，才能真正讓Threads充分發揮潛力，他非常有信心，能注入能量協助它成長。

查克柏格更提出一個雄心勃勃目標：讓10億人使用Meta新網站。他說，在科技產業尚未有一個吸引10億人參與的公共討論應用程式，Meta有機會開展計畫令人鼓舞，對現狀相當樂觀，但前面將是一條漫長道路。

障礙的確令人畏懼。包括仇恨言論與錯誤訊息激增，導致廣告收入大幅減少。競爭對手Twitter更名為「X」，仍是微博巨頭，擁有超過2億用戶。Threads的不穩定，也顯現建構微博網路的挑戰。查克柏格承認，Threads並不能保證成功，Meta推出Threads明顯是利用Twitter動盪的優勢。

查克柏格指出，推出新平台並不容易，已嘗試許多獨立體驗，隨著時間推移，在建構獨立應用程式方面、並未取得很大成功。但這只是創投的投資組合問題，嘗試許多事情、其中很多沒法成功，但隔一段時日就會有一個案例取得大量成果。

然而，「W Media Research」主管、資深科技業分析師維德(Karsten Weide)表示，對於任何提供微博或簡短訊息服務(short messaging service)平台來說，達到10億用戶都相當具有挑戰。Threads能達到目標嗎? 他保持懷持態度。

維德認為，社交網路平台通常在一開始就會積極運作、然後不斷發展，否則就無法達到預期成果。若在頭一或兩個月內未實現持續發展目標，例如Threads推出之後，用戶逐漸減少，要讓數字恢復非常困難。

Threads 查克柏格 微博

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