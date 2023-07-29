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人走了 加州2060年人口估原地踏步

編譯胡立宗／綜合報導
加州遊民問題是人口外移的原因之一。(Unsplash)
加州遊民問題是人口外移的原因之一。(Unsplash)

新冠疫情發生之前，加州人口持續增加幾乎是各界的共識，有些認為2050年可達4000萬人，有些更認為6000萬人不是為問題。但加州財政廳（California Department of Finance）最新的推估是，2060年加州的總人口應該與現在相去不遠，也就是3951萬人左右。

整體來說，加州人口可望在2030年回到2020年的水準，也就是3952萬人，略多於2023年現今的近3900萬人。總人口之後會在2044年達到歷史高峰，然後開始逐年減少，2060年的人口約3951萬人，跟2020年的總數差不多。

福斯新聞（FOX News）指出，影響最大的趨勢是人口外移，而且幾乎是扶老攜幼地全家搬走。除了新冠期間嚴格的防疫政策讓許多人不願留在加州，加州的政治生態、高消費、遊民問題也是加州留不住人的原因。官方統計顯示，2020年1月至2022年7月，出走的人比遷入的人多了70萬人。

另一個長遠的因素則是人口替代率逐年下滑，意即死亡率高於出生率。2009年時，每個婦女平均生2.1胎，未來將下降至1.5胎；同時，嬰兒潮世代年歲愈來愈長，未來30年離世的人數只會更多。

人口減少，對加州的衝擊可分兩大方面，政治與稅收。加州1850年加入聯邦後，2021年首度因為人口減少而少了一席聯邦眾議院的席次，接下來還可能再少一席。其次是稅基愈來愈小，2023年度的預算短缺320億元，比半年前估算的還多了100億元，最大原因就是人口減少。

加州稅率向來就高，但在新冠影響下，愈來愈多人決定搬到稅率低、甚至不收所得稅的地方，因為在那裡一樣可以遠距工作。因此，綜合稅率最高的三州──加州、紐約州、伊利諾州──都出現大量人口外移；相對低稅的佛州德州人口大幅增加。 2020年1月至2022年7月，佛州人口就增加了近2%，遠高於全美平均的0.4%，德州也可望在2060年由目前的3000萬人，增加至3670萬人。

加州 佛州 德州

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