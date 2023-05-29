2華人行賄美官員 美學者吐槽「不明智」

南加州大學(USC)政治學教授駱思典(Stanley Rosen)。（USC）

近日，兩名南加 州華人陳軍和林峰因涉嫌受中共 指使，扳倒法輪功組織而被捕，震驚僑社。在眾人驚訝於兩人充當中共間諜之外，兩人作案過程也被人吐槽，有人認為企圖賄賂美國官員達成目的，是很不明智的作法，注定失敗。

南加州大學 (USC)政治學教授駱思典(Stanley Rosen)針對此案表示，「試圖賄賂國稅局官員，就算對方不是臥底探員，就算這不是一個抓捕圈套，也是不明智的。」他說，首先承諾支付五萬元並不是一筆很大的錢，而且剛開始只先支付幾千元（駱思典意指錢並不多， 官員不會去賣那個風險 ）。此外除了那位國稅局官員，投訴案是否能最終通過，還要有上司的審核和批准。因此兩人的行動即使不是遇上臥底的執法人員，也頂多是對法輪功組織造成「騷擾」，不會獲得真的成功。

駱思典說，這件事後，會讓美國政府和更多美國人了解中共對法輪功的破壞，也讓中共異議者更有說辭。他說，中國共產黨不應該企圖制止所有批評者，有時忽略這種異議反是好的。不過從這件事可以看出，共產黨對法輪功不同意見的散播非常在意。

還有一位不具名的社區僑團領袖說，在聽說了兩人作案過程後，覺得賄賂美國官員的作法很「愚蠢」。正常的舉報根本不用賄賂官員，而兩人的作法注定失敗。