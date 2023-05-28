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雨量助攻水力發電 今夏缺電威脅降低

編譯胡立宗／綜合報導
加州州長紐森（右）23日聽取蓄電池製造商Moxion Power的說明。（美聯社）
加州州長紐森（右）23日聽取蓄電池製造商Moxion Power的說明。（美聯社）

加州近年來多次遇到夏季熱浪，導致供電數度吃緊，不過州府官員指出，鑒於這個冬季的降水豐沛因此水力發電不必擔心，還有風能、太能發電能量的陸續連網上線，今年夏季加州斷電的威脅將大為降低。不過，高溫導致的野火，可能使局部地區出現短暫的供電不足，因此節能警示（flex alert）可能還是會出現。

過去曾經因為蓄水量不足停擺的水力發電機組，今年在豐沛雨量的助力下，曾經斷電的奧羅維爾湖（Lake Oroville）應能滿足8萬戶的用電。另外，太陽能發電量也在增加，今年6月1日前，5000兆瓦的供電量將能上線，遠高於2019年的250兆瓦。

同時，加州獨立電力系統營運商（California Independent System Operator）預估9月1日前將能新增8594兆瓦的綠能供電，每一兆瓦可滿足750戶的用電。因此，加州能源委員會（California Energy Commission）認為，今年的供電情形將比2022年更好。

太陽能供電日益穩定的原因之一就是蓄電池的質與量大為提高，州長紐森本周前往電池廠參觀時就強調，修正後的乾淨能源法規將能讓供電量更大。民主黨籍的州長紐森，主要政策之一就是在2045年前達到百分之百綠能供電的目標，為此他與議會已經撥款33億元確保策略性可靠發電來源。不過，去年碰到夏季電量頻頸時，加州還是被迫動用大型柴油發電以度過難關，顯示達成全綠能的目標仍有難度。

加州 綠能 紐森

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