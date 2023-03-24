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冬季風暴重創 加州28死財損數十億

編譯組／綜合23日電
冬季風暴重創加州，已至少造成28人死亡和數十億元財產損失。圖為暴雨造成灣區580公路下方山體鬆塌的情形。（電視新聞截圖）
冬季風暴重創加州，已至少造成28人死亡和數十億元財產損失。圖為暴雨造成灣區580公路下方山體鬆塌的情形。（電視新聞截圖）

加州因為無情冬季風暴造成的損失不斷增加，自1月以來，已至少有28人喪生，財產損失高到數十億元。

21日來襲的「炸彈氣旋」（bomb cyclone）造成舊金山市中心Salesforce大樓多個樓層的玻璃窗碎裂掉落，棒球場附近一座歷悠久的橋梁被風吹動的駁船撞毀，倒塌的樹木在道路上翻滾、電線桿倒下，灣區580公路下方的山體也出現坍方，情況岌岌可危。

此外，一周前淹沒蒙特瑞縣帕哈羅鎮（Pajaro）的洪水也再次上漲，附近大片已被淹過的草莓園再度被淹沒。22日，一場罕見的龍捲風襲擊了洛杉磯以東的蒙地貝婁（Montebello），造成一人受傷，多棟建築受損。

包括道路、房屋、農作物等所有風暴造成的損失金額，可能要幾個月後才會有確切的數字。但根據初步估計，被稱為美國沙拉碗（Salad Bowl）的沙林納斯谷，農作物損失可能高達5億元，對當地的經濟影響恐高達12億元。受災嚴重的聖他克魯茲縣官員估計，到目前為止，風暴在當地造成的公共基礎建設損失為8000萬元，農作物損失為4950萬元，還有一座碼頭被毀。

穆迪風險模式服務公司（Moody’s RMS）估計，加州1月因洪水和基礎建設破壞造成的損失為50億元至70億元，但AccuWeather Inc.估出的數字要高得多，為300億元。

AccuWeather表示，21日的「炸彈氣旋」擁有如颶風般的風眼，在舊金山上空滾動，屋崙連續七個小時刮著時速39哩到73哩不等的強風。AccuWeather首席氣象學家波特（Jonathan Porter）說：「這起風暴相當於登陸的強烈熱帶颶風。」

加州州長紐森本周稍早說：「我們不斷遭受極端氣候的鞭打，經歷了一生中最乾旱的年份，也經歷了一生中最潮濕的年份。」

州長辦公室緊急服務處發言人佛格森（Brian Ferguson）表示，1月一連串風暴對房屋和公共基礎設施造成的損失超過10億元，21日風暴造成的損失還在評估當中。

風暴 加州 炸彈氣旋

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