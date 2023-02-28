新冠疫情3年 加州死者破10萬

新冠疫情來襲三周年，加州死亡人數超過10萬人。（美聯社）

2020年2月，新冠疫情 的第一名加州 死者出現；三年後的2月，累計死者已經突破10萬。許多人都沒有料到，疫情會造成這麼多人意外離世。

加州人口最多的洛杉磯縣，累計死者也達3萬5000人，洛縣 公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，每一個故亡者對洛縣、加州、美國都一樣沉重，「我想，沒有人預知到死者會有這麼多」。

固然新冠的重症率、致死率越來越低，大家也越來越不把疫情當一回事，但事實上，加州每天平均仍有22人死於新冠併發症。當然，人口本來就多的加州，累計死亡人數也是全美最高；但是某種程度上值得慶幸的是，加州的防疫措施讓居民的死亡率居全美第11名，每10萬人255.3人。

只是當多數人已經開始覺得進入疫後新生活時，新冠的陰影其實還未消散。世界衛生組織（WHO）的專家Sylvie Briand說，大家都覺得沒事了，為何還要苦惱於疫情呢？但是身邊還是會聽到，誰的爺爺或是遠房親戚因為新冠而過世，一切都取決是切身感，沒辦法說誰對誰錯。

但是從一個客觀數據來看，加州人可能就會比較有感了：10萬人約等於聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的希斯皮里亞市（Hesperia），或聖地牙哥縣的維斯塔（Vista）。