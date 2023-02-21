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天災頻仍 各界促擴大安全網 保障農場工人

編譯組／綜合外電報導
水災、大火與乾旱接踵而至，各界呼籲為農場工人提供更大安全網。(Getty Images)
水災、大火與乾旱接踵而至，各界呼籲為農場工人提供更大安全網。(Getty Images)

加州1月份的滂沱大雨與洪水掩沒城鎮、並導致20多人喪生，還有數千名農場工人失去數周薪資，因為田地與果園被危險、多水與泥濘路況環繞。與暴風雨相關的損失，還包括農場工人生活條件嚴苛，各界呼籲加州應擴大安全網，以協助農業勞動者度過難關。

部分立法人士傾聽來自農民的聲音。州參議員杜拉若(Sen. Maria Durazo)、眾議員卡里略(Wendy Carrillo)及聖地亞哥(Miguel Santiago)都是來自洛杉磯的民主黨籍立法人士，提出SB 227法案、每周向無證失業農場工人支付300元，最多20周。

先前由於新冠疫情，影響農場勞動力與許多其他行業，立法機關通過一項類似的失業工人法案，獲得民主黨大多數支持。但今年提出針對農場工人的法案，由於準備與啟動計畫資金金額太過龐大，已被州長紐森否決。

不過，除了多位立法人士與倡議者提出的失業金計畫外，也正在討論其他協助農場工人的項目，包括災難或危險津貼與乾旱救濟金。

部分農場工人仰賴可於1月份工作、補貼其他季節收入短缺，無論是在中部海岸採集草莓或在聖華金河谷果園修剪果樹。然而，無論他們的移民身分為何，許多已處於貧窮線的農場工人家庭，在洪水過後，陷入更大的財務危機。

許多農場工人不具合法工作身分，因此無法獲得政府支援。一般來說，無法在美國工作的非公民，沒有資格在加州領取失業救濟金。根據默塞德加大研究，2021年加州有近15%勞工是非公民、6%沒有身分。約有十分之六的農場工人沒有身分，加州有超過100萬勞工、其中有很大部分沒有資格享用失業保險福利。他們也不符合其他州與聯邦提供安全網計畫的資格。

倡議人士警示，1月份不會是加州農業勞動力最後一次、忍受惡劣天氣或氣候變遷所造成的負面影響。「North Bay Jobs with Justice」執行主任艾爾伯(Max Bell Alper)預測，2023年將成為地球歷史上有紀錄以來最熱的一年，可能會發生嚴重野火，農場工人將處於非常困難景況。這只是今年的開端。

加州 洪水 民主黨

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