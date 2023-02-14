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冬季疫情不再「大爆發」 加州2月底解除新冠肺炎緊急狀態

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州新冠肺炎病例總數，已超過1200萬。(Getty Images）
加州新冠肺炎病例總數，已超過1200萬。(Getty Images）

洛杉磯時報報導，加州新冠肺炎病例總數，已超過1200萬。

根據洛杉磯時報數據，加州是在上周達到此一里程碑數字，主要感染的病毒株為Omicron亞變種XBB.1.5，該病毒可能是最具傳染性的新冠肺炎變種病毒。

然從許多方面上看，疫情仍相對樂觀，近幾周以來報告感染病例有所下降且趨於穩定，住院人數也降至去年11月中旬以來新低，醫療系統壓力減緩。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，「我們現在擁有的工具，確實比疫情大流行期間多。雖然新的變種病毒可能導致病例激增，但迄今為止，我們尚未看到與XBB.1.5相關病例大幅增加。」

數據指出，截至10日，加州病例總數略低於1202萬，這無疑是低估了，因為疫情初期能檢測的機會有限，且許多人在家自行檢測。

儘管如此，此數字在全美排名第七，只比六個州少。

加州公共衛生廳（California Department of Public Health）內部模型估計，新冠肺炎在全州範圍的傳播可能正減少中，且持續一個多月。

然而在過去三年，新冠肺炎病毒已出現一個染疫曲線模式。最新的是XBB.1.5，它是Omicron亞變種之一，過去幾個月以來一直是美國主要病毒株。

美國疾病控制暨預防中心（CDC）稱，該病毒株在上周，占所有病例的74.7%。該病毒在加州、內華達、亞利桑納、夏威夷和太平洋島嶼增長速度較慢，但即使這些地區，XBB.1.5也占新感染病例的56.9%。

好消息是，該病毒並未導致住院人數激增。拉荷雅（La Julla）斯克里普斯轉化研究所（Scripps Research Translational Institute）所長托波爾（Eric Topol）日前推文稱，「XBB.1.5崛起期間，在東北地區以外，住院人數並無激增。」

在加州，9日因染疫住院人數為2485人。這也是加州第一次沒有歷經冬季疫情毀滅性激增的情況，許多官員歸因於廣泛疫苗接種。

加州公共衛生廳官員稱，未接種疫苗的加州人，在去年12月染疫的可能性，是至少接種主要疫苗的2.4倍。未接種疫苗住院的可能性也高出疫苗接種者2.6倍，死亡可能性高出三倍。

除疫苗外，加州人多在擁擠的室內戴口罩。在這些情況下，許多人對病毒有免疫力，以至於很難找到新宿主感染。

聖塔克拉拉縣公共衛生官員柯迪（Sara Cody）日前在記者會上指出，「我們不再真正談論群體免疫，我們對這種病毒的了解是，它會不斷變化，這就像是人群免疫力與病毒之間的一種持續性拉扯，是動態的。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布，加州將於本月28日正式解除新冠肺炎緊急狀態。聯邦國家緊急狀態和公共衛生緊急狀態則將於5月11日終結。

加州 疫苗 新冠肺炎

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