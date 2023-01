前華裔官員談蒙市悲劇：社區缺活動場所 長者易孤獨

張曼君認為,市府應提供足夠年長者活動空間。(檔案圖)

亞裔 居民眾多的洛杉磯縣蒙特利公園市(Monterey Park )農曆除夕夜發生大屠殺悲劇,令整個華人 社區陷入巨大悲痛中。案發後,部分華人開始反思這起殺戮事件成因,與如何避免類似悲劇重演。前聯邦勞工部 美西總長(the chief of the Western United States Office of the U.S. Department of Labor)張曼君認為,當地缺乏政府支持足夠的年長者活動場所,部分年長者常常陷入孤獨,極端情緒無法紓解。

張曼君表示,她曾居住蒙市多年,家人也都在蒙市生活,在這裡還有她的房子。現在她也常探訪這座全美華人居民比例最高的城市。對這裡有無法割捨的深深感情。她通過觀察,發現這裡的很多年長者都感到孤獨,而缺乏年長者活動場所,更令這種情況雪上加霜。她曾在市區一個公園裡看到一位老人坐在那裡哭泣,還聽說有一位老人甚至上吊自殺。根本原因是這些年長者缺乏能夠交友,排解孤獨抑鬱情緒的場所。而市府和社區並沒有真正認識到這一點。

她說,蒙市確實有一些私人設立的年長者活動場所,但由於業者的個人傾向,會對不喜歡的年長者或加以排斥,有的年長者即使想參與,也被業者拒絕。而政府提供支持的老年人中心活動空間不足,令部分年長者只好困在家中,長此以往,受負面情緒影響,可能導致悲劇發生。

她認為,各個族裔年長者都喜歡有自己的交友圈子,所以由政府資助的活動場合,可以容納更多不同需求,但私人場合往往無法滿足。不諳英語交流的華人或亞裔老人,尤其希望能有自己族裔交友的空間,大家文化背景相同,用同一種語言交談暢談,紓解負面情緒,轉而對生活樂觀向上。

張曼君說,在市區探訪時,她也發現居民互相間不如以前喜歡打招呼,顯得情緒很冷。她認為,這與缺乏活動交流也有很大關係。所以,她希望市府和社區能夠了解當地年長者需求,提供足夠交友空間,要能夠「拉動」年長者從家中走出去參與活動,長此以往的關懷體貼,就可以最大程度的避免類似悲劇再次發生。