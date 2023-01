雷傑納隆科學獎STS學者 楊安娜研究再生燃料 有助環保獲讚

2023雷傑納隆科學獎STS學者楊安娜。(受訪者提供)

作為高中生,在疫情 大流行期間從事科學研究項目極不容易。米爾頓高中(Milton Academy)應届畢業生楊安娜(Anna Yang)克服困難,研究可用可再生燃料以限制化石燃料的燃燒,對於環境保護有積極作用,花了整整兩年時間完成了這個項目,膺選為2023 雷傑納隆科學獎STS學者。

研究項目題為「提高釀酒酵母丙酮酸脫氫酶突變體的乙醇耐受性和產量」(Improved Ethanol Tolerance and Production in Pyruvate Dehydrogenase Mutant of Saccharomyces cerevisiae),楊安娜介紹,釀酒酵母合成的乙醇,通常被稱為麵包酵母,乙醇(Ethanol)是一種由釀酒酵母通過酒精發酵自然合成的化合物,之前已被研究作為傳統化石燃料的可再生替代品。然而,目前工程化釀酒酵母菌株用於乙醇生產的挑戰仍然存在:乙醇生產率低、底物分解代謝低效,以及毒性產物累積至抑制水平。

一開始楊安娜很難找到願意接收學生的實驗室,尤其是在新冠 Covid-19大流行期間,不得不中途更換實驗室,最終在一所大學的 Bose 實驗室進行了大部分實驗。疫情期間,整個研究行業在過去一年都放緩了,很難完成實驗,特別是論文提請審查和發表。所以,她的研究持續的時間比原計劃要長得多,在運輸新菌株的過程中反複試驗,艱辛備至。

然而,梅花香自苦寒來。楊安娜膺選STS學者後,她感覺到所有的辛勤工作都非常有價值和值得。作為高中生,在最困難時期能夠堅持下來,在實驗室完成研究,令她很自豪。更重要的是,她很高興能為生物學的進步和可再生燃料的生產做出貢獻,儘管該項發現在更廣泛的科學領域或許微不足道。但她非常感激,很受鼓舞,將來會從事新的研究項目,並在未來的科學生涯中提出更雄心勃勃的研究課題。

楊安娜已經申請了哈佛大學 等幾所名校,目前等待進一步通知。