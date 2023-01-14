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雷傑納隆科學獎STS學者 楊安娜研究再生燃料 有助環保獲讚

記者丁曙／洛杉磯報導
2023雷傑納隆科學獎STS學者楊安娜。（受訪者提供）
2023雷傑納隆科學獎STS學者楊安娜。（受訪者提供）

作為高中生，在疫情大流行期間從事科學研究項目極不容易。米爾頓高中（Milton Academy）應届畢業生楊安娜（Anna Yang）克服困難，研究可用可再生燃料以限制化石燃料的燃燒，對於環境保護有積極作用，花了整整兩年時間完成了這個項目，膺選為2023雷傑納隆科學獎STS學者。

研究項目題為「提高釀酒酵母丙酮酸脫氫酶突變體的乙醇耐受性和產量」（Improved Ethanol Tolerance and Production in Pyruvate Dehydrogenase Mutant of Saccharomyces cerevisiae），楊安娜介紹，釀酒酵母合成的乙醇，通常被稱為麵包酵母，乙醇（Ethanol）是一種由釀酒酵母通過酒精發酵自然合成的化合物，之前已被研究作為傳統化石燃料的可再生替代品。然而，目前工程化釀酒酵母菌株用於乙醇生產的挑戰仍然存在：乙醇生產率低、底物分解代謝低效，以及毒性產物累積至抑制水平。

一開始楊安娜很難找到願意接收學生的實驗室，尤其是在新冠 Covid-19大流行期間，不得不中途更換實驗室，最終在一所大學的 Bose 實驗室進行了大部分實驗。疫情期間，整個研究行業在過去一年都放緩了，很難完成實驗，特別是論文提請審查和發表。所以，她的研究持續的時間比原計劃要長得多，在運輸新菌株的過程中反複試驗，艱辛備至。

然而，梅花香自苦寒來。楊安娜膺選STS學者後，她感覺到所有的辛勤工作都非常有價值和值得。作為高中生，在最困難時期能夠堅持下來，在實驗室完成研究，令她很自豪。更重要的是，她很高興能為生物學的進步和可再生燃料的生產做出貢獻，儘管該項發現在更廣泛的科學領域或許微不足道。但她非常感激，很受鼓舞，將來會從事新的研究項目，並在未來的科學生涯中提出更雄心勃勃的研究課題。

楊安娜已經申請了哈佛大學等幾所名校，目前等待進一步通知。

疫情 哈佛大學 2023

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