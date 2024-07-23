巴奧／拜爾絲3度出征 NFL球星老公愛相隨 球隊放行

美國「體操皇后」拜爾絲。（路透）

巴黎奧運 開幕倒數，美國「體操皇后」拜爾絲 （Simone Biles）3度征戰五環殿堂備受矚目，她的丈夫、NFL芝加哥 熊隊球星歐文（Jonathan Owens）也將「愛相隨」，已和新東家告假，球隊也開綠燈放行，全力支持美國代表團出征奧運。

拜爾絲和歐文去年成婚，歐文今年以自由球員身分和芝加哥熊簽下2年475萬美元合約，訓練營馬上告假，預計缺席7次訓練，不過總教練埃伯弗魯斯（Matthew Eberflus）樂見其成。

「因為我們都很尊重奧運，這是件大事，他只是要去支持最愛且最重要的人，我認為他做這件事是很酷的事=情。」埃伯弗魯斯說表示，球團對歐文前往巴黎抱持很正向的態度，「這會是很棒的事情，美國加油。」

Simone Biles to her husband Jonathan Owens before she made the trip to Paris: "See you in Paris baby" pic.twitter.com/5VN5nDr7Ru — Kit Espina (@KeithEspino22) 2024年7月16日

拜爾絲幾乎是公認的史上最佳體操選手，她過去兩屆奧運已經拿下4金1銀2銅，其中4面金牌都是2016年里約奧運拿下；三度出征五環聖殿，拜爾絲再成奪金熱門，也是首度以「人妻」身分出征。

巴黎奧運體操賽程從28日展開，成隊決賽30日進行，單項決賽最後賽程則是8月5日。歐文首度當拜爾絲奧運賽場啦啦隊，28日到8月3日都已向芝加哥熊告假，代表他可以參與成隊決賽和可能的跳馬決賽，但8月4日及5日進行的高低槓、地板和平衡木決賽都無法在場見證。