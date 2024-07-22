巴奧／獎牌榜預測 美國37金力壓中國36金 地主法國升第3名

今年巴黎奧運獎牌製成含有艾菲爾鐵塔所使用的鐵。（新華社）

巴黎奧運 倒數五天，根據全球著名的市場監測和數據分析公司尼爾森旗下的機構Gracenote在6月的預測，美國將連續第四次位居夏季奧運獎牌榜榜首，以37金34銀52銅，力壓中國36金29銀22銅。而東道主法國則將從上屆東京奧運 的第八名，大幅躍升至第三名。

虛擬獎牌榜是以歷屆奧運、世錦賽和世界盃 的個人和團體成績為基礎的統計模型，用於預測各個代表團最有可能獲得金牌、銀牌和銅牌的項目與數量。

Gracenote預測，美國隊將拿123面獎牌，這些獎牌主要來自26個項目，其中田徑和游泳兩個大項是關鍵，能否保住獎牌榜和金牌榜第一，就看這兩項的發揮。

中國隊將獲得共87面獎牌。與三年前相比，中國選手在巴黎最有機會奪得獎牌的項目不變，依然是跳水、射擊、游泳、舉重、乒乓球、羽毛球等傳統強項。其中，跳水8個奧運項目金牌全部歸屬中國隊。

預計位列巴黎奧運獎牌榜第四的是英國隊，將獲得14金25銀23銅。

至於巴黎奧運東道主法國隊，則以29金、17銀、10銅，共56枚獎牌位列獎牌榜第三。「東道主效應」將讓法國在今年夏天取得1900年以來最好的奧運成績。