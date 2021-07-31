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東奧／舉重金牌、銅牌回台 郭婞淳流淚感謝粉絲支持

記者鄭超文／桃園機場報導
奪得奧運舉重金牌的郭婞淳31日傍晚回台，郭婞淳談到一路以來粉絲的支持時，忍不住紅了眼眶。記者鄭超文／攝影
奪得奧運舉重金牌的郭婞淳31日傍晚回台，郭婞淳談到一路以來粉絲的支持時，忍不住紅了眼眶。記者鄭超文／攝影

東奧台灣舉重、游泳及射擊代表隊31日傍晚搭乘中華航空公司班機從日本東京返抵國門，獲得舉重金牌的郭婞淳及銅牌的陳玟卉兩人成為眾所矚目的焦點，機場內也難得出現人群，旅客及工作人員站在一旁為郭婞淳等歡呼，郭婞淳也開心地揮手感謝大家的支持，在接受訪問的最後，郭婞淳流淚感謝粉絲們一路以來的支持。

為台灣拿下本屆奧運第一面金牌，郭婞淳表示，在挺舉的第一把就已經確定是拿下金牌，但是因為還在比賽所以心情上沒有太大的起伏，但是看到成績版上的成績覺得不太滿意，所以在最後嘗試打破自己保持的世界紀錄，雖然最後會未能成功，但是這也將成為我為下一屆奧運準備的助力。

被問到挑戰141公斤沒有成功，被媒體拍到躺在地上笑了一下，這個畫面在網路上瘋傳，談到倒地大笑的原因，郭婞淳笑說，會笑是因為沒有舉起來，失敗的當下我是有點往後倒，突然腦中忽然閃到模擬賽的時候挑戰141失敗往後躺的樣子，就覺得我直接起來會有點不優雅，所就順勢轉了一個華麗的翻身，事後看到影片就覺得自己怎麼會這樣，但是很多網友都說很可愛很美。

奪下金牌回到選手村，選手們想說要全部都要一起拍照，就把楊勇緯也來一起叫來，跟大家一起分享榮耀，郭婞淳也鼓勵其他選手說，希望藉著這面金牌，讓楊勇緯有動力在下一屆為台灣拿下金牌。

在最後感謝一直以來在背後支持的粉絲時，郭婞淳忍不住流下了眼淚說，自己經歷過受傷、低潮再到高峰，這一路走來非常不容易，真的很謝謝大家。

到到銅牌的陳玟卉也說，因為疫情讓我多了一年的時間可以準備，希望可以帶著這面獎牌在2024年繼續努力。

31日凱歸的成員包括舉重、游泳及射擊等3個項目教練及選手等共18人，包括射擊教練陳文菱 、徐曉如、郭孟熙、田兆枝、選手呂紹全、楊昆弼 、田家榛、吳佳穎、林穎欣、舉重選手郭婞淳 、陳玟卉、江念欣及游泳教練李澄峯、王耀偉、黃智勇、選手王星皓、王冠閎、黃渼茜及運動傷害防護員蕭凱倫。

奪得奧運舉重金牌的郭婞淳（右）31日回台，一路上有很多粉絲搶拍照並為她加油。記者...
奪得奧運舉重金牌的郭婞淳（右）31日回台，一路上有很多粉絲搶拍照並為她加油。記者鄭超文／攝影
奪得奧運舉重金牌的郭婞淳31日回台，郭婞淳談到一路以來粉絲的支持時，忍不住流下眼...
奪得奧運舉重金牌的郭婞淳31日回台，郭婞淳談到一路以來粉絲的支持時，忍不住流下眼淚。記者鄭超文／攝影
奪得奧運舉重金牌的郭婞淳（右）及銅牌的陳玟卉（左）31日傍晚返抵國門，在桃園機場...
奪得奧運舉重金牌的郭婞淳（右）及銅牌的陳玟卉（左）31日傍晚返抵國門，在桃園機場一路上受到許多民眾加油，郭婞淳也揮手感謝大家。記者鄭超文／攝影
奪得奧運舉重金牌的郭婞淳31日傍晚回台，郭婞淳談到一路以來粉絲的支持時，忍不住流...
奪得奧運舉重金牌的郭婞淳31日傍晚回台，郭婞淳談到一路以來粉絲的支持時，忍不住流下眼淚，她趕緊轉身將淚水擦乾，一旁的粉絲也大喊婞淳加油。記者鄭超文／攝影
奪得奧運舉重金牌的郭婞淳（右）及銅牌的陳玟卉（左）返抵國門，兩人開心地秀出獎牌。...
奪得奧運舉重金牌的郭婞淳（右）及銅牌的陳玟卉（左）返抵國門，兩人開心地秀出獎牌。記者鄭超文／攝影

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