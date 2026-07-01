台灣田徑推手吳阿民 延續十項全能香火

吳阿民小檔案(製表／劉肇育 圖／本報資料照片 )

AI摘要 文章摘要整理： 吳阿民從花蓮部落起步，憑自我鍛鍊與堅韌意志，在1966年曼谷亞運完成十項全能逆轉奪金，並在退役後持續投身教學與選才，延續台灣田徑香火。

1966年曼谷亞運，來自台灣花蓮馬太鞍部落的田徑國手吳阿民，背著中華民國 國旗勇奪十項全能金牌；鐵餅發揮水準、撐竿跳驚天一躍，從落後391分到領先450分的逆轉勝過程，迄今仍讓田徑界津津樂道。

★1966年 驚天一跳譜寫傳奇

在那個腳踏車當欄架、竹竿撐竿跳的物資缺乏年代，從黃土地奔向奧運 競技場，退役後培育無數奪牌選手，吳阿民的運動人生，延續了奧運銀牌、兩屆亞運金牌的楊傳廣「香火」，「亞洲鐵人」稱號當之無愧。

1966年曼谷亞運十項全能賽場，背著中華民國國旗出賽的吳阿民，賽完第6項仍落後日本選手391分。他在鐵餅追回失分，撐竿跳反超對手，最終逆轉奪冠。一甲子前的一役，延續楊傳廣開創的男子十項全能「香火」，至今仍讓田徑界津津樂道。

吳阿民1938年出生在花蓮馬太鞍部落，是阿美族人。當時還是日據時代，父親在他五歲時被徵召為「高砂義勇隊」前往南洋作戰，從此沒再踏回家門。小學時期，吳阿民打棒球，擔任捕手；花蓮師專（現已併入國立東華大學）求學期間，喜歡運動的他常在校園附近的花崗山運動場觀摩縣內田徑好手練習，對跨欄、跳高、撐竿跳等項目產生濃厚興趣。在那個年代，跨欄欄架是腳踏車，撐竿跳竿子是竹竿，他覺得很好玩。

★運動奇才 自我摸索訓練模式

1958年，20歲的吳阿民師專畢業回到母校光復國小任教，因緣際會在花蓮縣立田徑場看到馬尼拉亞運十項全能金牌、正在備戰東京亞運的田徑名將楊傳廣練習，他覺得「楊傳廣可以，我也行。」沒多久就開啟白天教書、放學後自我鍛鍊的模式。

跑操場、衝坡道、單腳跳躍前進…沒有教練，完全土法煉鋼，但吳阿民憑著過人的運動能力，在1961年第二次參加台灣省運動會「橫空出世」一舉奪下十項全能金牌，獲保送進入台灣省立體專（現已改制為台灣體育運動大學）接受系統化訓練。隔年，他與楊傳廣一起入選雅加達亞運會代表隊，但印尼政府因政治因素拒發簽證，中華民國最終未能參賽。

1964年，吳阿民再度入選國手，與已獲兩面亞運十項全能金牌、一面奧運十項全能銀牌的楊傳廣一起進軍東京奧運，但楊傳廣狀況不佳僅獲第五名，吳阿民在第一項的100公尺腿部受傷，跳高時傷勢加劇，最終含淚退賽。

★落後391分 心中平靜展現韌性

1966年中華民國重返亞運，當時楊傳廣已高掛釘鞋，吳阿民被視為十項運動承先啟後的奪金熱門選手。但結束前六項賽事，吳阿民落後日本對手391分。眾人皆以為大勢已去，吳阿民心中卻很平靜「後面才是我的強項，不急」。

第七項鐵餅，吳阿民追到僅落後74分。扭轉乾坤的項目是經過楊傳廣點撥的撐竿跳，吳阿民跳過4公尺10，主要對手山田宏臣只完成2公尺60的起跳高度，最後的標槍及1500公尺發揮個人水準，最終以總分7003分拿下金牌，創造個人最佳成績。

「拿到金牌那一刻，我真的嚇一跳。」事隔一甲子，吳阿民對這段逆轉奪標的過程仍津津樂道，讓他感到榮耀的是延續了男子十項全能的「香火」，中華民國三度參加亞運都奪下金牌。

那一年亞運，中華民國拿下兩金兩銀兩銅。田徑名將紀政以破亞運紀錄的成績拿下跳遠金牌，與葉菊妹、田阿妹、黃碧雲的女子400公尺接力也拿下銀牌，葉菊妹另在女子五項摘銀，蘇文和在男子跳遠、吳錦雲在女子鉛球奪銅。

★投身教職 致力培育田徑人才

兩年後吳阿民再戰墨西哥奧運，由楊傳廣擔任教練，雖拿下亞洲選手最好成績，但未能發揮最佳實力，僅獲第15名。之後吳阿民逐漸將重心轉往教職，還一度擔任中華田徑代表隊總教練、任中華民國田徑協會秘書長培養田徑選手。

從原鄉部落的泥土地到亞運領獎台，從腳踏車當欄架、竹竿當撐竿到專業運動場，吳阿民從未向艱困的環境低頭，亞運金牌改變了「棒球少年」的人生軌跡，讓他成為照亮田徑史的「亞洲鐵人」，也讓他與田徑一生相繫。

第五屆曼谷亞運會，中華隊吳阿民（中）獲得十項全能金牌。(本報資料照片)