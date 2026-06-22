SEMI台灣區總裁曹世綸：半導體業迎十年大成長 有4大挑戰

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，在產業高速成長關鍵時刻，台灣半導體業迎來龐大市場機遇。（圖╱SEMI提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 曹世綸指出台灣半導體迎來十年成長機遇，但須面對四大挑戰。

曹世綸指出台灣半導體迎來十年成長機遇，但須面對四大挑戰。 重點二： 供應鏈韌性、多元布局與透明治理，已成業者新競爭基本功。

供應鏈韌性、多元布局與透明治理，已成業者新競爭基本功。 重點三：人才招募與綠電取得吃緊，成為半導體擴產與永續轉型關鍵瓶頸。

在全球AI需求強勁帶動下，台灣業者加速擴產與全球布局，國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，在這個產業高速成長的關鍵時刻，台灣半導體業者迎來龐大的市場機遇，但也正面臨包括地緣政治影響、供應鏈管理、人才短缺與綠能取得等四大挑戰。

SEMI日前進行首次年度會員調查，曹世綸指出，在外部環境與供應鏈方面，不確定性已成常態，供應鏈韌性與市場多元布局正成為業者的新競爭基本功。

在調查當中，有過半的受訪業者面臨客戶因外部環境，要求調整供應鏈或合規條件。進行相關調整時，成本可能增加，如何管理與控制是重要議題。

多元策略 透明治理

曹世綸也提到，以前業界競爭力可能來自於研發或客戶拓展，但在地緣政治環境中，政策變化可能影響甚鉅，這導致不少業界均加強對於政策的提早了解，希望避免對企業運作造成重大影響。

同時，業者持續積極調整市場與生產布局，台灣仍為首要的生產重心，根留台灣，並依照重點發展市場打造在地韌性供應鏈，例如美日等地區即為強化重點。

前述調查顯示近七成業者採取多家供應策略，而在供應鏈管理部分，也要求供應商提升生產資訊的透明化，顯見透明治理已成為合作的新門檻。

曹世綸說，產業界可以思索如何利用台灣半導體業優勢，協助在地的百工百業，都能站在巨人的肩膀上，一起參與半導體領域這個千載難逢的好機會。

另外，在人才議題上，曹世綸認為，從產學合作到引進國際人才，台灣半導體產業正以多元策略積極補位，但人才缺口的填補仍需要更長期的系統性投入。根據調查顯示，近八成的業者都提到國內人才招募困難。

至於業者的因應策略，則呈現多元面貌。在招募策略上，曹世綸提及，過半業者透過產學合作培育人才，為長期人才缺口建立系統性補充機制，另外也培訓非本科系人才；值得注意的是，56.7％業者計畫增加外國專業人才比例，大型企業意願更達六成五以上，引進國際人才已從策略規畫落實為產業實踐。

在留才方面，超過七成的業者以提供分紅獎勵金為主要留才手段，說明在招募困難的環境下，留住現有人才同樣是業者的重要課題。

人才綠電 雙重考驗

曹世綸指出，台灣一向擅長在專精的領域把事情做到很好，不過接下來跨領域人才與系統整合，應會是台灣業界必須培養與發展的方向。

另外，在低碳永續推動過程，半導體業者目前面臨的挑戰中，曹世綸表示，台灣綠電環境仍待成熟是關鍵議題，不少受訪業者都表達需要更多的綠電來源。整體台灣電子供應鏈對於綠電的需求真切，且攸關業務發展與訂單情況。國際客戶會考量哪個國家地區的綠電政策較明確，且確實按照進度推進，來配置供應鏈產能。

曹世綸強調，面對持續演變的外部環境與產業結構性挑戰，沒有任何一家企業能夠獨力應對。SEMI將持續為產業生態系的串連者，協助台灣半導體業者強化國際布局、培育關鍵人才、推進低碳轉型，與產業共同迎向下一個成長十年。