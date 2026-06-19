「跑馬傳奇」許績勝引領後浪 成立實業團留住優秀選手

許績勝年輕時是拚命三郎，圖為他參加區運的冠軍衝線照。（圖／許績勝提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 許績勝自金門起跑，苦練成台灣長跑傳奇。

許績勝自金門起跑，苦練成台灣長跑傳奇。 重點二： 他創下萬公尺與馬拉松全國紀錄至今未被打破。

他創下萬公尺與馬拉松全國紀錄至今未被打破。 重點三：退役後投入教學與實業團，持續扶植後輩選手。

他熱愛跑步，從戰地跑向國際、跑進奧運 ，30多年前創下的1萬公尺及馬拉松全國紀錄迄今無人能破。62歲的他，仍在博士班學習，心心念念要把最新的科學化訓練引入課程，還成立「實業團」留住優秀選手繼續跑步。

許績勝障礙，不只是高掛紀錄榜上的數字；對長跑的無私奉獻，更是難以跨越的障礙。許績勝障礙，更是媽媽的驕傲。

半世紀前戰地金門的清晨，1名10歲小男孩邁步狂奔，想追逐跑步答數的軍人，但卻越離越遠；他，不想輸，開啟自我訓練的路跑人生，最後不但跑進奧運，1萬公尺及馬拉松全國紀錄更是迄今33、31年無人能破，他是台灣長跑界的傳奇人物許績勝。

許績勝1964年出生在金門縣金城鎮官裡村，當時是兩岸軍事高度對峙、對岸在每個單號日晚上砲擊的「單打雙不打」年代。10歲那年隨著駐軍奔跑，但總被遠遠拋在後面，心中燃起「為什麼跑不贏」的念頭。儘管每天上學前及下課後要協助劈柴、生火、挑水、放牛，但他堅持每天要跑步。

貪玩留級 遇上田徑恩師

國中時期，許績勝因貪玩疏於課業而留級，但遇上田徑恩師楊媽輝。他接受系統化訓練，每天除了務農、上課，晚上還要固定跑5公里，從住處跑到莒光橋再繞行小西門返回。雖然，村民常笑他：「這孩子是不是頭殼壞掉？每天累成這樣還跑。」但他不以為意，因為跑步帶給他的是別人無法理解的快樂，「跑完後，疲勞好像都消失了」。

進入高職後，許績勝加入田徑隊，體育老師翁北魏看到他的潛力，要求他上體育課時要先完成太湖4圈長跑（超過10公里）才能與同學一起打球，他為了爭取玩樂時間，總拚命加速完成，而且經常跑12公里上學，久而久之提升了長跑速度與耐力。

高職畢業後，家境無法支撐他到台灣就讀大專院校，他留在金城國中擔任助理員，在楊媽輝指導下，每天清晨及下午堅持自我鍛鍊3小時，後來幸得楊媽輝引薦認識田徑名將紀政，輾轉考取當時的台灣省立體專，清晨、晚間不間斷地自我加練，1985年第一次參加全國大專運動會一鳴驚人，在1萬公尺項目擊敗當時的名將張永政奪冠。

赴日深造 接觸科學訓練

首次擔任國手到紐西蘭參加世界越野錦標賽，卻讓許績勝相當震撼；在台灣長跑名列前茅的他，在國際賽場上的成績幾乎墊底。省體畢業時決定遠赴日本名古屋商科大學深造，畢業後加入佐川急便實業團以半職業選手身分接受科學化訓練，在規律與高強度訓練下成績大幅躍進，接連刷新1萬公尺、半程與全程馬拉松的全國紀錄。

1993年，他在1萬公尺跑出29分12秒1的佳績，成為台灣首位1萬公尺跑進30分鐘內的選手，而這項全國紀錄維持迄今；1995年，馬拉松跑出2小時14分35秒的全國紀錄，迄今也沒人能破，而這兩項高懸紀錄榜上的耀眼成績，也被台灣田徑界稱為「許績勝障礙」。

1996年，他參加亞特蘭大奧運馬拉松比賽，雖排名57，但2小時23分零4秒仍是迄今中華隊參加奧運馬拉松比賽的第一人。原本計畫加強鍛鍊跑進2小時十分鐘以內，結果卻被檢查出患有先天性「膝蓋骨分裂症」。當時32歲的他，評估手術後也不易重返巔峰，毅然決定退役。

「日本企業想高薪留下我，但我到日本是為了提升自己，並非為了安逸。」許績勝決定返台傳承經驗，最後也協助吳文騫二度跑進奧運。

期待新紀錄 自掏腰包鼓勵

62歲的許績勝，迄今仍在田徑界貢獻心力，他還攻讀博士班學習最新的科學化訓練，「唯有將研究真正應用在訓練現場，才能讓選手持續突破極限。」他還鼓勵年輕選手打破他的紀錄，只要打破他的紀錄，他自掏腰包贈送台幣5萬元（約1584美元）獎勵金。

由於他四處征戰總穿著印有「金門」的背心，金門縣議員董森堡建議利用明年金門馬拉松20周年機會，規畫從金城鎮出發，途經官裡村、珠山、歐厝古厝群，再延伸至金門農工，打造一條兼具歷史感與故事性的「賽道」，舉辦一場「向傳奇致敬」的馬拉松比賽。

許績勝小檔案 製表／蔡家蓁