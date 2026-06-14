阿里山茶人洪崇倫登國際茶論壇 訴說台灣高山茶文化

嘉義縣阿里山茶區第三代茶人洪崇倫（右），上月受邀赴印度洋法屬留尼旺島參加首屆國際茶研討會，在來自全球五大洲茶界專家、學者及文化工作者面前，以阿里山茶產業發展、文化地景與工藝演進為主題演講，透過茶席美學與茶文化故事，向世界展現台灣高山茶的深厚底蘊與文化軟實力。(圖／洪崇倫提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿里山茶人洪崇倫赴留尼旺島茶論壇發表台灣高山茶文化。

阿里山茶人洪崇倫赴留尼旺島茶論壇發表台灣高山茶文化。 重點二： 論壇結合國際茶日理念，聚焦茶作為活態文化遺產與永續發展。

論壇結合國際茶日理念，聚焦茶作為活態文化遺產與永續發展。 重點三：洪崇倫以茶席美學與景觀專長推廣阿里山茶產業新價值。

台灣嘉義縣阿里山 茶區第三代茶人洪崇倫，上月受邀赴印度 洋法屬留尼旺島參加首屆國際茶研討會（International Tea Symposium 2026），在來自全球五大洲茶界專家、學者及文化工作者面前，以阿里山茶產業發展、文化地景與工藝演進為主題演講，透過茶席美學與茶文化故事，向世界展現台灣高山茶的深厚底蘊與文化軟實力。

首屆國際茶研討會5月19日至21日在法國海外省留尼旺島舉行，獲法國政府支持，結合聯合國國際茶日理念，邀集中國、法國、日本、印度、肯亞、斯里蘭卡、英國、越南 、秘魯、馬拉威及台灣等代表，探討茶文化作為活態文化遺產當代價值，以及茶產業永續發展與知識傳承等重要議題。

論壇最受矚目亮點之一，是「ITS 2026感官實驗室」成立，由法國高等香水與化妝品學院、凡爾賽聖康坦大學，以及韓國河東茶與生物基金會研究中心等單位共同合作，首次將香氛科學與感官評估系統導入茶學研究，透過科學方法建立全球茶品嗅覺輪廓，為茶文化研究與產業升級開創全新方向。

洪崇倫以台灣茶產業由北而南歷史發展為脈絡，聚焦阿里山茶區文化觀光資源與產業特色，從林鐵、山村聚落到茶園景觀，細膩描繪茶葉如何超越農產品角色，成為文化記憶與永續發展重要載體。演講以中、英文交替進行，同步翻譯法文、日文及韓文，讓阿里山茶人故事跨越語言界線，獲得與會者高度關注。

洪崇倫表示，茶不僅是飲品，更是文化交流的重要媒介。透過這次國際論壇，讓世界看見台灣高山茶的文化深度與地方價值，也讓他重新思考土地與文化的連結。他說，許多人以為自己熟悉生活的土地，但當必須向遠方的人介紹時，往往會重新發現其中珍貴之處，而這正是此次旅程最大的收穫。

38歲洪崇倫來自阿里山茶區竹崎鄉石棹，輔大景觀設計學系畢業，曾任職建築師事務所，參與高端住宅、星級飯店及觀光園區規畫設計，投入台北市西區門戶計畫。之後返鄉投入茶產業發展，結合景觀設計專長與茶文化推廣，將傳統茶席融入現代美學與文創元素，為阿里山高山茶創造新價值。他曾榮獲2017年中華茶藝獎全國第二名、海峽兩岸高級茶藝師競賽冠軍、2018年東方茶席競賽銀獎等殊榮，9年前獲得廈門海峽兩岸茶藝師競賽冠軍。近年持續受邀參與國際旅展及文化交流活動，積極推廣阿里山茶席藝術與茶文化觀光。