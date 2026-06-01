篆刻練出好手感…神經外科女醫陳淑美 開腦、補脊裂一身本領

陳淑美醫師的顱底手術次數超過200台。（記者曾吉松／攝影）

投入神經外科近20年的台北醫學大學附設醫院神經外科主治醫師陳淑美，完成超過200台顱底手術（顯微加內視鏡微創手術），以及多例高難度開放性脊柱裂及腦脊髓膜膨出手術（包含當天剛出生之嬰兒案例），但她從沒想過自己是「外科」的料。第一次真正意識到「原來我的手很巧」，是在大學解剖課，泡過福馬林的大體，組織彈性與色澤早已改變，血管、神經與肌肉結構變得更難辨認，同學還在摸索方向時，她已經完成老師要求的步驟，因此漸漸發現她似乎比別人更容易辨識組織，也更能掌握器械操作的手感。

大學篆刻社長 喜歡精細雕刻

這樣的手感，早在解剖課前就已出現端倪。學生時代，陳淑美是北醫篆刻社社長。刻一枚印章，得要坐上3、4個小時，在方寸之間反覆雕刻、修整線條。她從小就對美感特別敏銳，也喜歡精細操作，「篆刻很安靜，你會完全沉進去，只剩下刀子、線條跟手的感覺。」當時加入篆刻社，純粹是覺得有趣，她從沒想過這些能力，未來竟會一路延伸到神經外科手術台。

念醫學系初期，她其實對放射科與精神科更有興趣。因為放射科像偵探，能從影像抽絲剝繭找病灶；精神科則結合人性觀察與推理，很符合她從小善於觀察人的個性。真正讓她開始往外科靠近是住院醫師徵選時，當年長庚外科甄選住院醫師時，有一項經典測驗「用筷子夾花生」，考官要他們比速度與穩定度，多數考生夾花生需要40多秒，她只花20多秒便完成。

陳淑美笑說，當年的考題是史上第一次出題，當下她並沒有特別緊張，只覺得「好像做得到，就去做。」後來回頭看，她適合神經外科的原因，除了手巧，更重要的是心態上的穩定。

緊急開顱拆彈 高壓更要冷靜

神經外科是壓力最高的外科之一，陳淑美說，手術動輒數小時，面對的是腦、脊髓與神經系統，一旦失誤，可能就是癱瘓、失語，或是死亡。她印象最深刻的是顱底動脈瘤手術，動脈瘤像一顆隨時會爆炸的氣球，尤其是動脈已破裂出血的病人，處理時不只是在「拆炸彈」，因不斷出血，有時連找炸彈都極其困難。

過去手術沒有3D導航系統，所有血管與病灶位置，都必須靠醫師看過電腦斷層，以及血管攝影的影像後，在腦中重新組成立體結構，再模擬進入手術路徑。但真正開進去後，還是可能跟原本想的不一樣，有時腦腫脹比預期嚴重，有時影像上根本照不到某些細小血管，一旦術中動脈瘤爆裂，醫師須暫時阻斷上游血流止血，通常5到10分鐘內就得恢復血流，否則後方腦組織可能缺氧壞死，高度考驗技術，以及在高壓狀態的冷靜。

「手術當下千萬不能慌，一慌，後面全部都會亂掉。」陳淑美從住院醫師開始，幾乎每天都在手術室、病房與急診之間輪轉。那個年代，外科訓練比現在更高壓，學生更早進刀房，也更早承擔責任，練就一身本領。

她曾替剛出生的開放性脊柱裂嬰兒緊急手術，孩子神經外露，須在出生後48小時內完成修補，否則可能感染，造成更嚴重神經傷害。新生兒組織極小、極脆弱，醫師得在極有限空間裡，把外露神經與周邊組織分離、復位，再設法覆蓋修補，而她在有限的時間內完成了這項困難的手術。

神外精密工程 手感融入身體

不過，陳淑美年輕時也曾自我懷疑，身為女性神經外科醫師，她剛執業時，常被病人用懷疑眼神打量，被說「妳這麼年輕又是女生，真的會開刀嗎？」早年她會受傷，覺得自己受過完整訓練，也付出許多努力，仍因性別被質疑；但現在的她，反而認為這是一種篩選，找到對的病患也是外科路上的重要一課。

如今外科被醫學生認為是「嫌惡科系」，陳淑美說，現在的外科與過去不同，未來走向微創、內視鏡與精準醫療，愈來愈需要細膩操作與科技整合能力。神經外科不再只是「大刀開腦」，而是愈來愈像精密工程。「現在年輕人如果願意早點接觸微創跟內視鏡，會進步很快。」她把外科技術比喻成羽毛球，從小開始練的人，手感會變成身體的一部分，神經外科也是如此，必須把技術、判斷與穩定性，練到成為本能。

陳淑美小檔案

●年齡：49歲

●現任：

台北醫學大學附設醫院神經外科主治醫師

●紀錄：

研發微管陣列膜（MTAM）包覆之幹細胞療法運用於神經退化性疾病

研發細胞片層神經細胞培養技術運用於神經再生

●手術次數：

顱底手術（顯微加內視鏡微創手術）超過200台

完成多例高難度開放性脊柱裂及腦脊髓膜膨出手術（包含當天剛出生之嬰兒案例）

●手掌長寬：20×22公分

陳淑美學生時是北醫篆刻社社長，對美感特別敏銳，也喜歡精細操作（見圖），一路延伸到神經外科手術台。（記者曾吉松／攝影）。

陳淑美醫師的手掌長寬有20×22公分。（記者曾吉松／攝影）

陳淑美學生時是北醫篆刻社社長，對美感特別敏銳，也喜歡精細操作（見圖），一路延伸到神經外科手術台。（記者曾吉松／攝影）