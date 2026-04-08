赴台一甲子、創辦蘭陽舞蹈團 秘克琳神父91歲辭世

天主教靈醫會神父秘克琳（左）去年獲頒宜蘭榮譽縣民，和宜蘭代理縣長林茂盛（右）合影。本報資料照片

天主教靈醫會神父秘克琳，29歲時搭船渡海到台灣，在蘭陽平原奉獻超過一甲子；他創辦蘭陽舞蹈團、協助邀請國際民俗團隊到宜蘭參與童玩節，用藝術與文化的力量讓世界看到台灣。他去年獲頒宜蘭榮譽縣民時說「這裡是我的家，我愛台灣」，感動所有人。昨天他在睡夢中安詳離世，享耆壽91歲。

秘克琳神父（Fr. Gian Carlo Michelini）1935年在義大利 出生，秉持天主教靈醫會「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，1964年、29歲的他，從波隆那搭船來到台灣，奉派到宜蘭傳教，一待60多年，將一生最精華歲月奉獻給台灣。

秘克琳神父非常喜歡孩子，認為不只病人和窮人，孩童也需要被照顧，31歲時創辦蘭陽舞蹈團，帶領舞蹈團突破台灣的外交困境，到世界各國演出；1974年到義大利巡演，是全世界第一支在教宗前表演的團隊，至今在國際演出超過千餘場次。

極具遠見的他，長期推動文化外交，也是催生宜蘭國際童玩節的重要推手，多年來他以自身積累的深厚資源，邀請國際舞團到童玩節演出，2017年以文化藝術卓越歸化，拿到台灣身分證。

秘克琳神父對宜蘭、對台灣貢獻卓著，宜蘭縣政府去年11月頒予榮譽縣民證，表彰是「為宜蘭打開世界舞台的先行者」。當時秘克琳神父致詞感性地說「61年來我沒有回家」，「這裡是我的家，我愛台灣」，感動全場人。

羅東聖母醫院發出追思訊息，孩子們眼中的「秘爺爺」已於上午7時21分回歸天父懷抱，明天將舉行移靈儀式，9日在北成天主堂舉辦告別彌撒。