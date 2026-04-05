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見證礦業興衰 菁桐女兒楊桂馨訴說「礦男媒女」愛恨故事

記者游明煌／新北即時報導
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礦工的女兒楊桂馨對稱為「黑金」的煤礦充滿了愛恨情仇， 她為遊客導覽菁桐女路非常深...
礦工的女兒楊桂馨對稱為「黑金」的煤礦充滿了愛恨情仇， 她為遊客導覽菁桐女路非常深入到味。(圖／新北市社會局提供)

新北市平溪「菁桐女路」導覽員楊桂馨已經74歲，她不僅是礦工的女兒，也是礦工的老婆，15歲那年父親就因採礦衍生的矽肺症過世，她自此當起少女礦工一肩扛下家計，半世紀以來見證礦業興衰，她帶領遊客走入菁桐女路，重溫煤礦一頁滄桑史，並見證菁桐女性留下的堅毅足跡。

走過煤礦興衰史的平溪「菁桐女路」，是新北市社會局為推動性別平等所開發的第一條女路。從109年起與平溪區公所、婦團、菁桐社區發展協會等合作，已培訓超過50名導覽員。楊桂馨用自身的故事為外來遊客娓娓道來平溪煤礦的興衰史，也對被稱為「黑金」的煤礦充滿愛恨情仇。

煤礦為平溪帶來繁華，當時人口最興盛時曾高達4萬多人，直到民國64年石底大斜坑封坑、77年礦場關閉，平溪人口降至4千多人，從絢爛歸於平淡，又回到農村的生活樣態，楊桂馨內心充滿唏噓。

「礦男媒女是當年生活的寫照，男人入坑採挖煤礦，女人要幫忙洗、選煤、運煤」 楊桂馨說，她小時候就曾跟著母親和村婦，扛著扁擔、斗簍往河裡衝，不顧浸濕的身體和冬天寒氣，只為了多撿一些煤渣換取家用。但採煤要靠著老天爺和土地公的庇佑，一旦「磅石」、「落崁」，礦坑出事，便是村里奔相走告，生離死別的慘澹。

「進礦坑放炸藥、挖礦十分危險，稍一不慎爆炸或坍方，就是九死一生」楊桂馨指出，但因早年平溪缺乏其他產業，加上當年礦工月薪相當於公務員的5倍，幾乎家家戶戶的男丁都會進礦坑工作，不惜生命安危也要扛起家計。

楊桂馨憶及自己的兩位叔叔都是在災變中往生，她親身經歷，也目睹慘況，為嬸嬸寫下一首台語詩：「二二嫁入夫家門，幸福三年三月春；炭坑失事尪無命，可憐母子無倚偎。」而她父親則是因長期入坑採煤，吸入大量煤塵而得到矽肺症往生，當時母親年僅39歲，忍住悲痛，一手拉拔5個姊弟長大。

楊桂馨創立「平溪導覽協會」培育導覽員，在社會局推動「菁桐女路」後再接受培訓課程，導覽電工寮、豬灶、大斜坑、卸煤櫃、選洗煤場等，帶領遊客走入菁桐女路，重溫煤礦一頁滄桑史。

新北市社會局長李美珍表示，市府已先後開發「菁桐女路」、「淡水女路」和「貢寮海女」，並培訓導覽員，為外地遊客解說，不僅能促進當地的觀光旅遊，也能讓民眾深入了解每一條女路的時代背景和意義。

位於平溪鐵道旁的卸煤櫃 留予後人追憶當年煤業的盛況。(圖／新北市社會局提供)
位於平溪鐵道旁的卸煤櫃 留予後人追憶當年煤業的盛況。(圖／新北市社會局提供)

礦工的女兒楊桂馨（右一）為遊客解說卸煤櫃的運作。圖／新北市社會局提供
礦工的女兒楊桂馨（右一）為遊客解說卸煤櫃的運作。圖／新北市社會局提供

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