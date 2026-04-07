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世壯運摘金當榜樣 自強國中姜昆伶以愛為劍、指引學子

記者周嘉茹／桃園即時報導
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曾是女子銳劍國手的桃園市立自強國中輔導主任姜昆伶，將擊劍場上的韌性帶入校園行政與...
曾是女子銳劍國手的桃園市立自強國中輔導主任姜昆伶，將擊劍場上的韌性帶入校園行政與輔導工作。(圖／姜昆伶提供)

桃園市立自強國中輔導主任的姜昆伶曾是女子銳劍國手，她去年征戰世界壯年運動會勇奪女子銳劍個人金牌，為國爭光。深耕教育23載的她，不僅以身作則實踐「終身學習」，更將擊劍場上的堅毅韌性帶入校園行政與輔導，也是名守護學子發光發熱的「金牌推手」。

姜昆伶出身桃園永安國中，笑稱年輕時為了「搭飛機看世界」而拚命練習，高一即入選國家隊，她回憶初次前往匈牙利、法國參賽時，如同「劉姥姥進大觀園」，這段經歷讓她深信運動能翻轉命運。

大學畢業後，姜昆伶毅然回鄉推廣擊劍，甚至向家裡借款15萬元購買設備供學生使用，並接任桃園擊劍委員會總幹事，開啟長達20多年的基層扎根之路。

姜昆伶深信「身教重於言教」，在自強國中任職期間，她從教練轉型為行政主管，歷任總務、輔導主任。她強調，身分轉換是為幫助在學業受挫、具有畏學心理的孩子。

目前姜昆伶除了帶領體育班練習擊劍，並締造指導桃園選手蟬聯全運會五連霸壯舉，同時榮獲全國學校經營創新獎「特優」肯定，實現學術與競技並進的教育理想。

不僅持續投入教學，姜昆伶也在去年世壯運決賽中奪金，以劍會友。她感性地說「擊劍勝負在瞬息，但教育陪伴是細水長流。」這面金牌是送給學生最好的榜樣，她將持續以愛為劍，指引年輕學子在人生的賽道上，擊出最精彩的一劍。

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