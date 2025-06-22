「與惡2」6年磨一劍 雙金影后楊貴媚5大突破

楊貴媚在「我們與惡的距離II」裡有不少突破演出。（記者沈昱嘉／攝影）

耗時六年，「我們與惡的距離2」登場，橫跨20年，製作難度加乘，六條主線探入社會暗區，與「人選之人」卡司宇宙聯動，總動員2611人次，雙金鐘影帝周渝民、薛仕凌首度交手，雙金影后楊貴媚突破邊界。

1.政治小白遊走善惡

雙金影后楊貴媚表演生涯長達45年，卻是首次挑戰演政治人物，在「我們與惡的距離2」飾演「高張玉敏」，不但參選縣長也輔佐兒子薛仕凌上位，遊走善惡邊緣。

大家對政治人物都不陌生，楊貴媚知道觀眾一定會用放大鏡檢視「像不像」，但「真不真實」才重要，她花很多時間進入角色，不模仿任何人，也不成為女性政治人物的影子。

製作人林昱伶在第一季打開劇本，眼光被「宋喬安」吸走：「哇，哪個女演員能得到這角色很棒！」第二季則說：「任何人問我，都是高張玉敏！既傳統又不傳統，非常大鳴大放，讓我欣賞。」

2.人間喬王非她莫屬

劇中楊貴媚在政治圈忙著喬東喬西，現實中最讓劇組讚嘆，是南下拍戲期間，無論去餐廳或到哪，都有人來打招呼，或是送吃喝到片場。楊貴媚先是謙虛：「哎呀，每個演員都有啦。」林昱伶說：「可是我眼睛只看到妳。」她才解釋每次到外地拍戲，都希望跟場景的左鄰右舍維持很好的關係，「畢竟我們去打擾人家嘛，久了就像自己家鄰居，有值得交的朋友就會聯繫，我只要去拍就會來探班，慰勞大家」。

3.好萊塢 減齡特效

由於劇情橫跨20年、10年前，劇組不另找年輕演員，都由演員本人上陣，於是在楊貴媚、周渝民、薛仕凌、謝欣穎的臉上貼黑色追蹤點，方便後製。楊貴媚說：「當時我就反抗了，那個黑的像芝麻，這樣貼在臉上對戲會笑場。」但當林昱伶告知「好萊塢都這麼做，也是台劇 第一次嘗試」，媚姐笑說「好吧，那跟好萊塢看齊」。

4.最該被接住的媽媽

楊貴媚堪稱國民媽媽，「高張玉敏」這個媽有何不同？她有自己的政治理想和生涯規畫，有對政治世家的責任，想選縣長慘遭拋下，年輕時被老公背叛，希望兒子能承襲卻不被理解，連楊貴媚都忍不住跟導演說：「高張玉敏好孤單好寂寞，我覺得該被接住的是她！」

編劇呂蒔媛親口說的：「媚姐角色很難啊，明明是個討厭鬼，但她演出來真的不會討厭喔。」楊貴媚坦言會有過不去的地方，但十分過癮。可能演得太傳神，劇組紛紛讚嘆：「媚姐妳可以去選耶。」連林昱伶都擔心賴佩霞 事件重演，但都會得到一句：「頭殼壞去哦，不要害我。」

5.堅持不唱獨角戲

楊貴媚產量豐富，如何避免落入「每個都演成一樣」巢臼？她是把角色放進心裡，「我不設限、不怕被討厭或沒有掌聲，到現場大量吸取對手給我的養份，一場戲唱獨角戲是不會好看的，每個人同一句話說出來都不同，我會跟著調整說話表演方式」。像跟薛仕凌很多母子鬥法，而周渝民是潤滑劑，楊貴媚過去不是沒看過他們演的戲，但現場一交手，就驚喜發現「他們給我的東西不是以前演過的」，不一樣的靈感會跑出來，而這是最珍貴的。