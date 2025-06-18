古早碗粿新面貌 江俊毅接棒推罐頭2.0

江俊毅（左）與母親陳金裡，江俊毅將碗粿店大改造，充滿復古懷舊風味。（記者劉星君／攝影）

屏東市大埔傳承三代的古早味碗粿店，是屏東人特有早餐，從第一代在街邊擺攤，至第三代孫子江俊毅返鄉接手，改將碗粿做成罐頭，完全顛覆外界想像。

江俊毅求學之路很跨領域，五專念電子工程，之後讀媒體設計，接觸音樂、當過VJ，研究所念多媒體暨動畫藝術，具理工電子與媒體藝術背景，2019年起在清華大學交流期間，研究轉向生物科技結合嗅覺系統，在實驗室運用滅菌釜的功能與特性開發即食碗粿罐頭，奠下接班家業的契機。

「罐頭碗粿」讓他在傳統產業看到新的可能性，他決定返鄉幫忙，重新定位碗粿店經營方向，優化製程，傳承老味道。

江俊毅斥資上百萬元台幣營造復古風，用懷舊感與古早美味，勾起大家童年回憶。但他坦言大改造並不容易，他說早期的廚房作業都有基底流程，但沒有細部紀錄，要讓製程細緻化，連食材用量紀錄都需做兩個版本，方便習慣看斤兩的媽媽及習慣看公克的員工各取所需。

他說，自己對碗粿的感情是又愛又恨，小時候假日常被叫來店內幫忙，「很容易被情勒」，但如今對碗粿店則有不同的想法，希望透過品牌，被更多人看見。

碗粿店改造後產品多元，每季會推特色碗粿，像近期推出的金沙魷魚碗粿等，就讓大家突破味覺享受。而一度暴紅的碗粿罐頭，今年將推2.0版，不論大家身在何處，都能輕易嘗到最道地台灣美食。