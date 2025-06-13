匯率震盪 金管會主委彭金隆：不浪費每一次危機

金管會主委彭金隆指出，匯率導致的帳面變動，根本不代表公司實際經營出現危機，卻因現行會計制度設計，造成市場情緒過度起伏。（記者杜建重／攝影）

台幣強升，猝不及防，讓壽險 業驟現鉅額帳面損失，獲利與淨值一夕丕變。面對市場焦急詢問「金管會會出手救嗎？」金管會主委彭金隆，在就任滿周年之際，只留下一句話：「不要浪費每一次危機。」

這不是豪語，也不是安撫話術，而是制度改革者的語言。他看見的，不只是匯損造成的財報劇震，更是長期以來監理制度與產業邏輯錯位的深層問題。

壽險業擁有大量海外資產，當台幣升值、未實現匯兌損失入帳，便直接衝擊淨值與獲利。

彭金隆指出，這些帳面變動，根本不代表公司實際經營出現危機，卻因現行會計制度設計，造成市場情緒過度起伏。他反問：「去年壽險業獲利創史上次高，今年也沒差太多，為何報表會變這樣？這套制度真能反映產業經營本質嗎？」

挑戰現行監理邏輯

在他看來，不能只用「bottom line」（指損益表最底部的淨利數字）評價壽險業，否則只會陷入「從天堂到地獄」的反覆戲碼。而這次的台幣升值風暴，就是再一次典型案例。

5月底端午 前的媒體茶敘中，彭金隆七次重申：「壽險業是非常特殊的行業。」這句話乍聽平常，實則挑戰現行「一體適用」的監理邏輯。

壽險業的資產負債存續期長，評價依賴複雜精算假設與折現模型，若僅以單一淨值比數字監理，就可能錯估風險。他明言：「若制度評價讓公司今天好、明天壞，那要先問制度對不對。」

「要用淨值作為監理工具，就要特別謹慎，因為那是諸多波動的整合。」他認為，不應將「淨值比」視為壽險業單一生死線，應回歸產業本質，發展多元與動態的風險衡量指標，而非讓單一報表決定一家公司的存亡。

與其喊話「撐產業」，彭金隆選擇系統檢視制度。他不急於釋出政策工具或救市承諾，而是將自己定位為制度的「翻譯者」，致力讓複雜的壽險經營邏輯，透過更清晰的語言，呈現給市場理解。

期許制度功能分流

彭金隆也清楚畫分「財務報表」與「監理報表」的功能。他強調，財報是為投資人設計，監理報表則是為了保戶與市場穩定。兩者混為一談，只會讓市場在誤解中驚慌失措。他期待的是「制度功能分流」，而非一報多用、誤導判斷。

這場匯損風暴，不只是財務事件，而是一次對監理制度的壓力測試。彭金隆沒有拋出立即紓困措施，而是選擇透過制度檢討，導引市場認知的升級。他認為：「如果報表會讓人突然很好、又突然很差，應該先檢討報表準則。」

他知道，這不是壽險業第一次面臨財報幻滅，也不會是最後一次。但如果這場風暴能讓我們重新檢視制度設計、調整對壽險業的理解，那麼這場危機，就不會被白白浪費。

「不要浪費每一次危機」這句話的主詞，從來不是金管會或壽險業，而是整個市場制度共同體。彭金隆要做的，是讓制度走在情緒與恐慌之前。