泡泡瑪特創辦人王寧 海外拓市玩出一片天

泡泡瑪特創辦人、執行長王寧積極海外展店，拓展事業版圖。（取材自王寧微博）

大陸超紅的潮玩品牌「泡泡瑪特」這兩三年陸續在台北、新竹、台南插旗，去年還在西門開了當時最大間的旗艦店。現在全台已經有十家實體門市，版圖持續擴張中。泡泡瑪特在台灣的拓展，其實也可以看作是這家公司從中國大陸走向全球的一個縮影。

遍布20國 門市逾百間

泡泡瑪特近日發布2024全年財報顯示，海外及港澳台業務營收為人民幣50.7億元（約7.05億美元），年增375.2%，收入占比為38.9%，表現亮眼。

出海一直是泡泡瑪特發展的重心，泡泡瑪特創辦人、執行長王寧也曾坦言，如果在大陸還是可以每年翻倍開店，或許更多注意力還是會在大陸，「但業務是誠實的，海外成長效率更高，正向回饋更多。」

從2010年成立，泡泡瑪特積極攜手世界各地的藝術家，逐步累積IP能量，並借助大陸成熟的產業鏈拓展事業版圖，如今，泡泡瑪特已在美國、法國、英國、日本 、韓國、新加坡 、泰國 等20多個國家和地區開出100多家門市。

隨著泡泡瑪特在世界各地展店，王寧也意識到，海外組織也需要進行迭代。最初，公司的海外業務規模較小時，海外組織非常獨立，為了不影響其發展，泡泡瑪特基本都是讓海外自己管理、招人和做市場、做拓展。

但是，隨著公司的海外版圖日益擴大，王寧開始嘗試不同管理方法。

加速融合 管理層巡店交流

以北美團隊來說，原本王寧是直接把美國業務從海外業務中拆分，交給大陸團隊經營。他認為，大陸團隊通過拓展美國市場，學習在海外怎麼做，到底會遇到什麼樣的問題，藉此讓團隊可以相互理解，也加速國內外團隊融合的過程。

不過根據界面新聞報導，王寧近期表示，還在持續探索海外哪種管理模式更好。舉例來說，雖然公司原本派大陸的管理層到北美團隊，但目前該團隊實際上在營運、市場、通路和人力等高階主管都是美國人，「他們對市場足夠熟悉，也讓我們學習怎麼跟大家進行溝通和管理。」

目前北美團隊運作模式又再細分為，線下是由美國在地團隊負責，線上經營還是由大陸團隊為主，線上團隊將泡泡瑪特在大陸的經驗、知識和標準轉移到美國去，再根據美國團隊做本土化調整，這其中也包含大陸管理高管頻繁到海外巡店和交流。

面對團隊遍布海外，管理上雖然複雜，但正如王寧所提到，面對海外市場可以再勇敢一點，「不同城市、不同國家當然節奏不一樣，但是現在既然已經被驗證了，不同文化背景的人都喜歡我們的產品，那就勇敢地加快腳步，勇敢地開拓更多國家的市場，勇敢地去開更好的店，勇敢地去招募更多優秀的國際人才。」