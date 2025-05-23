我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

屏大文創大四生韓昊亘、陳英姿 AI動畫+繪本說二峰圳故事

記者劉星君／屏東即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
屏東大學文化創意產業學系四年級學生韓昊亘（中）、陳英姿（右），在指導老師林思玲（左）帶領下創作二峰圳時光守護繪本，將規畫出版。（記者劉星君／攝影）
屏東大學文化創意產業學系四年級學生韓昊亘（中）、陳英姿（右），在指導老師林思玲（左）帶領下創作二峰圳時光守護繪本，將規畫出版。（記者劉星君／攝影）

屏東大學文化創意產業學系四年級學生韓昊亘、陳英姿，深度走訪來義鄉二峰圳文化廊道，創作成中英文並呈的「二峰圳時光守護」故事繪本，並結合時下最潮AI技術生成七分鐘動畫，帶讀者穿越時空認識二峰圳。

韓昊亘、陳英姿兩名學生經系主任林思玲指導，體悟到二峰圳這項文化資產的重要歷史意義，進一步創作故事繪本與影片。學校表示，繪本完成後已規畫出版，讓學生的作品不只侷限在畢展製作上，也能與實務結合。

韓昊亘說，這是本描繪排灣族家族歷史與水圳建設的繪本，故事中小朋友在VUVU（排灣族語，意指奶奶、長者）帶領下穿越時空，看見當年日本水利工程師鳥居信平如何建造二峰圳、滋養土地，傳承愛與努力的精神，也考究當時的老照片畫出場景；陳英姿說，繪本創作文字採取中、英文並列，再透過AI軟體，轉化成搭配旁白的七分鐘動畫，就像一本有聲書。

指導老師林思玲長期與屏科大榮譽教授丁澈士推動二峰圳文化資產保存，吸引許多國際友人參訪這項水利工程，未來透過中英文繪本，能讓更多國際人士認識二峰圳歷史。她表示，學生創作的繪本、動畫也傳給鳥居信平孫子鳥居徹，鳥居徹雖在日本，但長期關注二峰圳，他出生後從未見過爺爺鳥居信平，能在動畫裡看見爺爺微笑的一幕，十分感動。

日本 AI

上一則

夢行六道輪迴 姚瑞中以藝術修道

下一則

我當助教的時候

延伸閱讀

哪吒的啓示

哪吒的啓示
AMC吉卜力電影節 多部經典重返大銀幕

AMC吉卜力電影節 多部經典重返大銀幕
觀影說劇／宮崎駿「風之谷」當年因一句謊言誕生？

觀影說劇／宮崎駿「風之谷」當年因一句謊言誕生？
 IU好威 「苦盡柑來」4周奪冠 評分超越宋慧喬

 IU好威 「苦盡柑來」4周奪冠 評分超越宋慧喬

熱門新聞

柯陶德美術館展出梵谷（Vincent Van Gogh）作品「耳朵包著繃帶的自畫像」。(美聯社)

耳朵橡皮擦、情緒急救包…美術館「梵谷」周邊挨批

2025-05-13 14:26
圖／123RF

開放式婚姻

2025-05-16 02:40
圖／123RF

開放式婚姻

2025-05-17 02:00
圖／123RF

哈密瓜加鹽

2025-05-18 02:00
美聯社攝影記者黃公崴(右)被認為在越戰中拍下一名九歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的經典畫面，但一部新紀錄片指控並非他所攝影。（路透）

誰拍下「燒夷彈女孩」？世界新聞攝影暫不認定歸屬

2025-05-17 02:40
圖／PPAN

一根魚刺引發的中美對帳

2025-04-27 02:00

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛