屏大文創大四生韓昊亘、陳英姿 AI動畫+繪本說二峰圳故事

屏東大學文化創意產業學系四年級學生韓昊亘（中）、陳英姿（右），在指導老師林思玲（左）帶領下創作二峰圳時光守護繪本，將規畫出版。（記者劉星君／攝影）

屏東大學文化創意產業學系四年級學生韓昊亘、陳英姿，深度走訪來義鄉二峰圳文化廊道，創作成中英文並呈的「二峰圳時光守護」故事繪本，並結合時下最潮AI 技術生成七分鐘動畫，帶讀者穿越時空認識二峰圳。

韓昊亘、陳英姿兩名學生經系主任林思玲指導，體悟到二峰圳這項文化資產的重要歷史意義，進一步創作故事繪本與影片。學校表示，繪本完成後已規畫出版，讓學生的作品不只侷限在畢展製作上，也能與實務結合。

韓昊亘說，這是本描繪排灣族家族歷史與水圳建設的繪本，故事中小朋友在VUVU（排灣族語，意指奶奶、長者）帶領下穿越時空，看見當年日本 水利工程師鳥居信平如何建造二峰圳、滋養土地，傳承愛與努力的精神，也考究當時的老照片畫出場景；陳英姿說，繪本創作文字採取中、英文並列，再透過AI軟體，轉化成搭配旁白的七分鐘動畫，就像一本有聲書。

指導老師林思玲長期與屏科大榮譽教授丁澈士推動二峰圳文化資產保存，吸引許多國際友人參訪這項水利工程，未來透過中英文繪本，能讓更多國際人士認識二峰圳歷史。她表示，學生創作的繪本、動畫也傳給鳥居信平孫子鳥居徹，鳥居徹雖在日本，但長期關注二峰圳，他出生後從未見過爺爺鳥居信平，能在動畫裡看見爺爺微笑的一幕，十分感動。