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雨人畫家李柏毅 早療翻轉人生

記者廖靜清／台北即時報導
李柏毅（中）在18個月大時確診為重度自閉症，所幸及時接受早期療育，持續訓練，多才多藝，被喻為「雨人畫家」。(記者廖靜清／攝影)
李柏毅（中）在18個月大時確診為重度自閉症，所幸及時接受早期療育，持續訓練，多才多藝，被喻為「雨人畫家」。(記者廖靜清／攝影)

36歲李柏毅仍是個大男孩，多才多藝，7歲時被鑑定為藝術類型資優天才，今年4月參加羅馬「多元共融雙人水上芭蕾世界盃」，勇奪第二名。事實上，他在18個月時被診斷為重度自閉症，所幸及時接受早期療育，持續治療，翻轉人生，被喻為「雨人畫家」。

4月23日為「世界嬰兒、兒童與青少年精神健康日」，台大醫院、台灣兒童青少年精神醫學會、台灣精神醫學會攜手召開記者會，以「連結世界，守護兒少精神健康」為主題，呼籲社會關注兒童與青少年身心健康。

國內青少年精神科權威、台大醫院副院長高淑芬表示，自閉症是先天性發展疾病，在學習、語言能力上與一般幼兒差不多，但在人際互動、表達溝通方面則出現較多的障礙，恐影響身心發展。但只要早期治療，接受心理諮商、認知行為治療等療程訓練，即可獲良好效果。

台大研究團隊於記者會發表全國第一份「台灣兒童精神疾病全國流行病學研究」，4816名國小高年級學童接受兒童精神科診斷會談，結果發現，整體精神疾病加權終生盛行率達31.6%，前3大疾病為焦慮症（百分15.2）、睡眠障礙（12%）、注意力不足過動症（10.1%）。

高淑芬為該項研究負責人，她表示，看到最後數字時，自己也嚇一跳，因為青少年情緒困擾、精神疾病等問題，比預期還要嚴重。但經細心地逐一比對，結果正確無誤，數據與歐美先進國家相似。

進一步分析台灣青少年精神疾病狀況，以焦慮症最為嚴重，其次為睡眠障礙、注意力不足過動症、妥瑞氏症、憂鬱症、對立反抗症、強迫症、自閉症，以及自殺意念、自殺計畫、企圖自殺。在4816名受訪學生中，高達8.2%有過輕生念頭。高淑芬表示，輕生念頭是精神疾病其中一種病徵，這代表台灣學童精神健康議題已不容忽視。

另一項涵蓋100萬名受訪者的長期大規模研究證實，擁有較好的心肺適能、肌耐力與肌力表現等運動體適能的青少年，其焦慮症、憂鬱症與注意力不足過動症的累積發生率較低。高淑芬提醒，家長應讓孩子養成運動習慣，只要體能健壯，就能降低孩子罹患精神疾病的風險。

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