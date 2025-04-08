將民意轉換公共利益 苗栗縣長鍾東錦施政亮眼

苗栗縣長鍾東錦（右）。(圖／ 苗栗縣政府提供)

苗栗縣長鍾東錦是民意代表出身，上任縣長兩年多，施政滿意度等各項民意調查，成績都相當亮眼，鍾東錦直言幸福施政祕訣，就是將多數聲音，轉換成符合公共利益政策讓鄉親有感。

鍾東錦在今年農曆春節 後率團隊接連辦理六場下鄉座談會，他走訪各個角落、辦理意見交流座談，就是希望能最大程度蒐集民意趨向及需求，打造宜居、宜業、宜遊苗栗。

「宜居苗栗」部分，少子化的浪潮下，苗栗是全台出生率第二低的縣市，鍾東錦認為讓年輕人敢婚、願生、樂養，是團隊首要之務，友善的育兒政策，包括持續加碼育兒津貼，推動平價、優質的公共托育設施，增設2歲專班，公立幼兒園延長照 顧服務，設立優質親子館。

此外，台灣邁入超高齡化社會，鍾東錦主張陪伴長者在地幸福安老，縣府與鄉鎮市公所合作，每年春節、端午節及重陽節前，各發放1000元敬老禮金，縣府並規畫投入4億餘元在銅鑼鄉興辦第一家縣立綜合長照機構。

「宜業苗栗」部分，鄉親期盼更多就業機會，鍾東錦表示，招商引資一直以來都是他所關注，兩年多來累計投資金額超過2000億元，尤其桃竹苗大矽谷推動方案，更是苗栗縣的機會，提列竹南、頭份及後龍三處約960公頃產業用地，全數獲中央核定。

宜遊苗栗部分，交通部觀光 局第一屆「觀光亮點獎」，「魅力世遺‧國際慢城—舊山線鐵道自行車」，及雪霸國家公園「遇見雪霸．漫遊雪見—雪見遊憩區」獲得十大景點設施大獎。鍾東錦要求團隊持續推進，包括以白沙屯拱天宮媽祖文化與好望角遊憩區為核心的「白沙聖域 天空之丘」整體規畫計畫，明德水庫明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫、自行車暨環湖步道建置計畫，及出磺坑再造歷史現場2.0計畫等。