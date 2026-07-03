我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國際

大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走

亞馬遜衛星網路Leo今年開台 部署已逾390顆衛星 挑戰SpaceX星鏈

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜宣布，旗下低軌衛星網路Leo已部署逾390枚衛星，預計今年稍晚啟動初步商業...
亞馬遜宣布，旗下低軌衛星網路Leo已部署逾390枚衛星，預計今年稍晚啟動初步商業服務。（路透）

亞馬遜Amazon）周四宣布，旗下低軌衛星網路Leo目前已部署逾390枚衛星，足以在今年稍晚開始提供初步服務，朝挑戰馬斯克旗下SpaceX星鏈（Starlink）邁出重要一步。

亞馬遜於美東時間2日凌晨剛將29枚Leo衛星送入軌道，Leo業務產品副總裁Chris Weber表示，現有衛星數量已足以在特定緯度區域的提供連續網路覆蓋，後續發射將持續擴大覆蓋範圍與容量。

這是Leo與SpaceX旗下Starlink競爭的重要里程碑。亞馬遜去年11月已向部分企業推出Leo測試服務，但一般消費者與政府客戶尚未開放。

SpaceX比亞馬遜早約四年布局Starlink，目前已部署約1萬枚衛星、累積逾1000萬名用戶。，現已部署約1萬枚衛星、累積逾1000萬名用戶。

亞馬遜的目標是部署約7700枚衛星，卻因火箭運能不足，導致進度延宕。該公司今年1月申請延長部署期限時，提及火箭短期供應不足及合作夥伴延誤等非可控因素。2022年，亞馬遜已與ULA、Arianespace、貝佐斯旗下藍源（Blue Origin）簽訂創紀錄的發射合約，後續也採用SpaceX的服務，但多家供應商均遭遇發射載具延誤。

今年5月，藍源的新葛倫號（New Glenn）火箭在靜態點火測試時於發射台爆炸，也使原定搭載Leo衛星的任務延期。目前藍源正修復發射設施，並調查事故原因。

亞馬遜表示，下一次Leo任務將改用ULA重型火箭，可搭載更多衛星，加快部署速度。該公司已準備數百枚衛星待命，預期今年初步服務上線後，持續提高發射與部署頻率，迅速擴大網路覆蓋。

亞馬遜宣布，旗下低軌衛星網路Leo已部署逾390枚衛星，預計今年稍晚啟動初步商業...
亞馬遜宣布，旗下低軌衛星網路Leo已部署逾390枚衛星，預計今年稍晚啟動初步商業服務。法新社

精華 FAQ

  • Leo目前已部署超過390顆衛星，亞馬遜表示這些衛星已足以在部分緯度區域提供連續覆蓋，預計今年稍晚即可開始提供初步服務。

  • Starlink比Leo早約四年布局，現已部署約1萬顆衛星，並累積超過1000萬名用戶；Leo目前規模仍小得多，但正加速追趕。

  • 亞馬遜主要受火箭運能不足與合作夥伴延誤影響，藍源火箭事故也拖慢進度；未來將改用ULA重型火箭，並以更多待命衛星提升發射頻率。

SpaceX 亞馬遜 Amazon

上一則

大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入

下一則

下半年3生肖運勢回升「開竅了」 喜事接連報到

延伸閱讀

Rocket Lab砸80億美元 收購衛星通訊商

Rocket Lab砸80億美元 收購衛星通訊商
馬斯克傳想在美推星鏈行動上網服務 單挑3大電信巨頭

馬斯克傳想在美推星鏈行動上網服務 單挑3大電信巨頭
SpaceX募資860億美元還不夠？傳最快下周再發200億公司債

SpaceX募資860億美元還不夠？傳最快下周再發200億公司債
小行星預警 中國擬建天地監測網絡 將望遠鏡送入太空

小行星預警 中國擬建天地監測網絡 將望遠鏡送入太空

熱門新聞

搭經濟艙不代表一定坐得不舒服，包括阿聯酋、卡達等航空公司的經濟艙座椅都有超過30英寸的椅距和18英寸的椅寬，空間相對較大。飛機座椅示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@reisetopia）

坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適

2026-06-28 20:25
聖地牙哥一名屋主開電動車又裝熱泵，家庭用電量大，每個月電費帳單將近7百元，讓他決定安裝太陽能板，安裝後每個月電費降至幾乎0元。太陽能板示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kindel Media）

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

2026-06-27 20:25
屬馬女性個性開朗、待人真誠，人際關係廣闊。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

2026-06-29 23:20
屬兔、屬豬、屬雞及屬牛的人向來待人厚道，不喜與人爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vanessa Garcia）

4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺

2026-06-24 23:25
汽車專家說，退休是投資一台符合自己生活方式和未來規劃又兼具豪華感SUV的好時機，包括BMW iX在內共五款SUV適合將退休人士購買。BMW iX示意圖。(路透)

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

2026-06-24 19:25
搭機時能免費多一個座位的「經濟艙三座位技巧」近期再度引起討論，兩人旅伴劃位時在三個一排的座位選走道和靠窗位，若中間位置沒有人坐，就能在不用加錢的情況下多一個位置使用。飛機座位示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mohammad Arrahmanur）

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

2026-06-29 19:35

超人氣

更多 >
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限
中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘

中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘