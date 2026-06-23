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下一代AI人才需求是什麼？DeepSeek徵才訊息現端倪

記者黃雅慧／即時報導
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中國AI新創公司深度求索的企業標誌。（路透）
中國AI新創公司深度求索的企業標誌。（路透）

中國大模型公司DeepSeek近期急聘人才，DeepSeek Harness團隊負責人崔添翼日前在社交平台發文稱，作為一個新成立的部門，DeepSeek Harness團隊目標宏大且工作繁重，稱「目前人員仍然非常緊缺」，他強調公司並沒有任何禁止雇用外國人的規定，只要會中文。為了招人，崔添翼本人更在各平台貼廣告，引發關注。

崔添翼日前再次在線直聘，他在社交平台上疾呼「Harness部門空缺較大，速來！」，他稱這次一口氣放出來的職位有三個：Harness研究員（實習全職均可）、Harness工程師（全職實習均可）與Harness產品經理（限全職）。崔添翼說：自己每天都在面試，以及各種地方貼小廣告。

DeepSeek官網職位詳情顯示，如Agent Harness 研發工程師首要任職要求是技術水平過硬、技術眼界廣闊，並無具體工作經驗限制。此外，藍鯨新聞報導，BOSS直聘平台顯示，DeepSeek公司深度求索目前在招職位共有121個，涉及研發工程師、全棧開發工程師、Agent產品經理等。

DeepSeek人才招聘中的「Harness」引發許多人問詢，DeepSeek官方給了一組公式：

「Model+Harness=Agent」如果Agent是汽車，模型是發動機，那Harness就是方向盤、變速箱、剎車。如以馴馬比喻，想做一個Agent產品，模型之外的所有工作，都是在鑄造Harness這塊馬鞍。而DeepSeek的招聘給新一代Agent人才畫出的一條線：會用模型的人很多。能馴馬的人很稀缺。

事實上，這並非崔添翼首次Boss直聘，他從5月就開始招賢納才。最開始招的，是「研發工程師」和「產品經理」。只是這次職位再次細化，多出了「Harness研究員」。

有觀點認為，DeepSeek的徵才令也是AI時代人才狙擊戰的一個新風向標。大模型上半場，大家搶的是研究員。而下半場在Agent階段，則是需要能把研究、工程、產品、用戶需求揉到一塊的複合型團隊。

此前，DeepSeek剛完成成立以來的首輪外部融資，募集資金超過500億元人民幣，投後估值突破500億美元。創始人梁文鋒個人出資200億元，為最大單一出資方。從招聘需求看，有分析稱DeepSeek接下來的目標是想對標Anthropic旗下的Claude Code。

精華 FAQ

  • DeepSeek此次放出的職位主要有三類：Harness研究員、Harness工程師與Harness產品經理，其中研究員和工程師接受實習或全職，產品經理則限全職，顯示需求覆蓋研發與產品兩端。

  • DeepSeek將Harness比喻為Agent的方向盤、變速箱與剎車，意指除了模型本身之外，所有讓模型能被有效調度、控制並落地成產品的工程與產品工作，都屬於Harness範疇。

  • 這波招募反映AI人才競爭已從上半場搶研究員，轉向下半場搶能整合研究、工程、產品與用戶需求的複合型人才，也顯示DeepSeek正朝Agent與Claude Code方向布局。

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