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ChatGPT有助解決生活疑難雜症 恐扼殺自助書業

編譯湯淑君／綜合報導
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2022年OpenAI聊天機器人ChatGPT橫空出世後，自助書銷量有加速下滑趨...
2022年OpenAI聊天機器人ChatGPT橫空出世後，自助書銷量有加速下滑趨勢。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

隨著人們愈來愈依賴ChatGPT解答生活問題，自助書銷量下滑，業者憂心AI衝擊出版市場；但也有出版主管認為，具研究深度、專業與文筆的書仍有需求。

隨著人們愈來愈求助於人工智慧(AI)聊天機器人，來回答生活上的各種疑難雜症，生成式AI正扼殺一整個產業：自助(self-help)書出版業。

自助書大師費里斯上周發表部落格文章，預測2026年他的自助書銷量將比2022年陡降80%。為何與2022年相比？因為那是OpenAI聊天機器人ChatGPT橫空出世的那年。費里斯文章附帶的圖表顯示，2023年，他出版的自助書銷量小幅下滑，但2024年起降幅愈來愈深。

為證明這不只是個案，費里斯還引用「出版者周刊」的數據，顯示今年第1季自助書銷售較2025年同期銳減26.5%，由此可見對這種文類而言已形成普遍的趨勢。

不過，英國企鵝生活出版公司(Penguin Life)主管萊特認為，就此斷定生成式AI殺死自助書產業，可能失之武斷。出版經驗豐富的她說，非小說類書籍「總是會經歷景氣榮枯循環，有時銷量升高，大家就會嚷著：『沒人對小說感興趣了，他們想要解答。』然後，羅曼史銷量扶搖直上，那又表示人人都想逃避現實。」

尼爾森IQ對英國自助書銷量的市場調查發現，儘管銷量已從2022年巔峰下滑，仍遠高於2015年的水準。

萊特認為，有一種自助書「或許大勢已去」，就是那種「列出五大重點的處方書，提供能輕易概述要點的資訊」。她說：「若是用一段話就能概括，這種書又何必買？」

她認為，生成式AI不會消滅所有的自助書，讀者仍會尋找、購買具備三種特色的書：書裡的研究走在時代尖端、內含豐富的專業知識，以及文筆卓越者。

而且，只要人類對生活仍有不安全感，仍有社會比較動機，教人如何自我成長的書籍就有市場。更何況，自我提升的建議會隨時代重新包裝。而提供自助建議的作者，也會找到新方法，利用讀者的弱點賺錢，比方說，轉而發行教練應用程式(coaching app)。

2022年OpenAI聊天機器人ChatGPT橫空出世後，自助書銷量有加速下滑趨...
2022年OpenAI聊天機器人ChatGPT橫空出世後，自助書銷量有加速下滑趨勢。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為許多讀者開始直接向AI詢問生活與成長問題，原本會買自助書找答案的人，可能改用聊天機器人快速取得重點，削弱了這類書籍的市場需求。

  • 他預測自己到2026年的自助書銷量，會比2022年暴跌八成，並引用圖表顯示2023年小跌、2024年起降幅加深，另有出版者周刊數據證明市場整體衰退。

  • 出版主管認為，具備最新研究、深厚專業知識與優秀文筆的自助書仍受歡迎；真正容易被AI取代的，是那種只列重點、內容可用一段話概括的處方型書籍。

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