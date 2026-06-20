AI時代不怕複製貼上 台師推色彩講義引導學生共創

AI科技讓學生寫作業複製、貼上更方便，台北市中正高中教師賴和隆（後）不怕學生用AI，反而鼓勵與AI共創。（賴和隆提供）

AI科技讓學生寫作業複製、貼上更方便，台北市中正高中教師賴和隆不怕學生用AI，反而鼓勵與AI共創，但交出的報告必須以色彩標示資料來源、個人觀點，並訓練以批判思維驗證真偽。

曾參與研修十二年國教課綱的賴和隆，近年積極嘗試將AI工具引入高中教育現場。他在資訊科技課程中，大方允許學生使用生成式AI交報告，但交出的必須是一份彩色講義。

賴和隆要求學生用各種顏色標示思維來源，綠色代表教科書和教育平台內容；藍色為網路參考資料；紅色是AI生成資訊；黑色則是個人觀點，且各有比例限制。

賴和隆指出，色彩有一定的意義，紅色警戒性要比較高，綠色則相對可信。這樣的作法能引導學生與AI共創，且在練習標示來源時，也能檢核AI是不是「一本正經地胡說八道」，運用批判思維驗證資料，主動建構知識，而不只是被動消費資訊。

賴和隆也認為，這樣的作法也能教導「學術誠信」的觀念，學生自我揭露資訊來源，總比要教師當檢察官辦案，事後追查是不是照抄AI回答還要容易。

另外一招是讓學生扮演記者，設計問題連續追問AI深刻的知識問題。採訪結束後還要將完整的對話鏈記錄下來，製作觀點比較表，並轉化為快節奏的簡報向全班報告。

賴和隆這學期便在參訪藝術家草間彌生特展前，讓學生嘗試去採訪AI扮演的草間彌生，學生要自行設計問題、嘗試追問。報告時還規定不能看投影片，逼學生將資訊「內化」，透過自己的口語述說出來。

賴和隆表示，企業使用AI是為追求標準化和效率，但校園本質不同，更依賴情境、人際間的溝通和默契，AI可以出題、做圖表，但沒辦法給予學生眼神的鼓勵，而互動與陪伴的溫度，以及師生間的信任與學術倫理，永遠是不可取代的核心價值。